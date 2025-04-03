Підсумки "Земельного банку": за пів року у бюджет залучено 585 млн

За шість місяців роботи онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель передали в користування на прозорих та конкурентних умовах. В результаті цих аукціонів до бюджету надійшло 584,9 млн грн з урахуванням ПДВ.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що онлайн-аукціони змінили підхід до управління державними сільськогосподарськими землями. В середньому сім учасників змагаються за кожен лот, що дозволяє збільшити стартову вартість суборенди у вісім разів.

З 1 жовтня 2024 року у системі "Прозорро.Продажі" відбулося 506 онлайн-аукціонів, під час яких виставлено на торги 35 235 гектарів землі у 17 областях України. За підсумками цих торгів укладено 271 договір суборенди на загальну площу 20 521 га.

Найвища конкуренція спостерігалася у Вінницькій області, де за кожен лот боролися в середньому 22 учасники, у Полтавській та Черкаській областях – по 14 учасників. Найвищу середню ціну за гектар було зафіксовано на Івано-Франківщині – 47,5 тис. грн, а найнижчу – на Закарпатті (3 496 грн/га).

Більшість заявок на участь у торгах (69,1%) подали малі та середні фермерські господарства, що підтверджує високий попит на державні землі. Деякі учасники уклали понад 20 договорів і вже розпочали господарську діяльність на отриманих ділянках.

Генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський підкреслив, що відкриті аукціони сприяють ефективному використанню земель, які приносять стабільні надходження до бюджету.

За словами СЕО "Прозорро.Продажі" Сергія Бута, "Земельний банк" вже став лідером серед організаторів земельних торгів в Україні за обсягами залучених коштів. Середня вартість суборенди на цих аукціонах зростає у 7 разів, що значно перевищує середні показники по іншим земельним торгам.

Станом на 3 квітня в системі "Прозорро.Продажі" доступні 394 земельні ділянки загальною площею майже 12 тис. га. Найбільший лот – ділянка площею 3 969 га у Кіровоградській області, стартова ціна якої становить 13,7 млн грн. Найменша ділянка, площею 0,03 га, розташована на Закарпатті.

Загалом з початку роботи проєкту було оголошено 966 аукціонів у 18 областях України щодо земель загальною площею 42 223 га.

Додамо, у жовтні – грудні 2024 року у рамках проєкту "Земельний банк" відбулося 266 успішних аукціонів із передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель на загальну суму 757 млн грн.