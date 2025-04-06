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Аукционы "Земельного банка" принесли более 32 млн гривен — итоги недели
В период с 31 марта по 4 апреля в системе Prozorro. Продажи состоялись 35 онлайн-аукционов по передаче в субаренду государственных сельскохозяйственных земель через систему "Земельный банк".
Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".
Общая площадь выставленных лотов составила 2463,7 га, а торги проходили в четырех областях Сумской, Харьковской, Львовской и Николаевской.
Общий финансовый результат недели — 32,7 миллиона гривен, а с учетом НДС потенциальный экономический эффект может составить 39,2 миллиона гривен. Участие в аукционах приняли 132 участника, что свидетельствует о высоком спросе на государственные земельные участки.
По итогам торгов средняя стоимость субаренды 1 гектара земли составила 13 261 грн, а цены на участки в среднем выросли в 3,4 раза от первоначальных ставок.
Самым большим и дорогим лотом стал земельный участок в Сумской области площадью 85 гектаров. За нее соревновались девять участников, а финальная цена достигла 3 миллионов гривен, что соответствует 35 294 грн за гектар.
Добавим, за шесть месяцев через систему "Земельный банк" аграрии получили в пользование 20521 гектар государственных сельскохозяйственных земель на условиях субаренды через аукционы Prozorro.Продажи.