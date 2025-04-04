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20 тысяч гектаров через Prozorro.Продажи: какие области наиболее активно арендуют государственные земли
За шесть месяцев через систему "Земельный банк" аграрии получили в пользование 20521 гектар государственных сельскохозяйственных земель на условиях субаренды через аукционы Prozorro.Продажи.
Об этом говорится в сообщении "Земельного банка".
Эта система работает в 18 областях Украины, а общее количество заключенных соглашений субаренды уже достигло 271. Общая площадь земель, переданных в пользование, составляет 20521 гектар.
Больше всего государственных земель получили аграрии в трех областях. В Кировоградской области передано 42 участка общей площадью 3 896 гектаров. В Николаевской области – 16 участков общей площадью 3298 гектаров. В Полтавской области – 15 участков на 2520 гектаров.
Активность в этих регионах объясняется высоким спросом среди аграриев, а также доступностью выставляемых на торги земельных участков.
Меньше сделок заключили во Львовской, Одесской и Черкасской областях. Это связано с тем, что на первом этапе аукционов было доступно меньшее количество участков.
За шесть месяцев работы онлайн-аукционов "Земельного банка" более 20 тысяч гектаров государственных сельскохозяйственных земель передали в пользование на прозрачных и конкурентных условиях. В результате этих аукционов в бюджет поступило 584,9 млн. грн. с учетом НДС.