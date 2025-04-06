Аукціони "Земельного банку" принесли понад 32 млн гривень – підсумки тижня

У період з 31 березня по 4 квітня в системі Prozorro.Продажі відбулися 35 онлайн-аукціонів з передачі в суборенду державних сільськогосподарських земель через систему "Земельний банк".

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Про це повідомила пресслужба "Земельного банку".

Загальна площа виставлених лотів склала 2463,7 га, а торги проходили у чотирьох областях — Сумській, Харківській, Львівській та Миколаївській.

Загальний фінансовий результат тижня — 32,7 мільйона гривень, а з урахуванням ПДВ потенційний економічний ефект може скласти 39,2 мільйона гривень. Участь в аукціонах взяли 132 учасники, що свідчить про високий попит на державні земельні ділянки.

За підсумками торгів, середня вартість суборенди 1 гектара землі склала 13 261 грн, а ціни на ділянки в середньому зросли у 3,4 раза від початкових ставок.

Найбільшим і найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Сумщині площею 85 гектарів. За неї змагалися дев’ятеро учасників, а фінальна ціна сягнула 3 мільйонів гривень, що відповідає 35 294 грн за гектар.

Додамо, за шість місяців через систему "Земельний банк" аграрії отримали в користування 20 521 гектар державних сільськогосподарських земель на умовах суборенди через аукціони Prozorro.Продажі.