Grammarly придбає редактор документів Coda та об'єднає компанії

Grammarly, українська компанія, що розробляє ШІ-сервіси для допомоги в спілкуванні англійською, придбає Coda — відомий редактор документів. Обидві компанії об'єднаються під керівництвом генерального директора Coda, Шишира Мехротри.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Grammarly погоджується придбати Coda, виробника новаторських і потужних інструментів ШІ Coda Docs і Coda Brain. Наша мета полягає в тому, щоб додати інтелект і гнучкість Coda в досвід Grammarly та підвищити продуктивність користувачів", - зазначив Мехротри.

Про об'єднання компаній

В компанії зазначають, що Grammarly володіє великим досвідом у використанні штучного інтелекту для підвищення швидкості та ефективності роботи.

Протягом останніх 15 років компанія постійно вдосконалювала помічника ШІ, одночасно розвиваючи потужну інфраструктуру. Зокрема, бізнес зріс до 40 мільйонів щоденних активних користувачів.

Grammarly та Coda об'єднують зусилля, щоб створити платформу продуктивності на основі штучного інтелекту для додатків і агентів, яка забезпечує необхідні навички, інструменти та знання для досягнення повного потенціалу, зазначають в пресслужбі.

У текстовий редактор Coda Docs планують інтегрувати Grammarly Assistant, щоб покращити функціональність текстового редактора.

Що відомо про нового керівника

Діючий CEO Grammarly, Рахул Рой-Чоудхурі, залишить свою посаду. Нову компанію очолить Шишир Мехротра, співзасновник та генеральний директор Coda.

Новий керівник компаній зазначає, що Grammarly та Coda мають спільне бачення на майбутнє, де штучний інтелект переосмислить кожну бізнес-програму та робочий процес.

Інформація про Coda

Coda - це хмарний сервіс для створення та управління документацією, що працює за схемою "все в одному" (all in one). Він допомагає впорядковано та взаємопов'язано координувати різні види документів (тексти, таблиці) та додатків через єдиний інтерфейс з метою прискорення та оптимізації робочих процесів.

Заснована у 2014 році, компанія має офіси в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю.

Що відомо про Grammarly

Grammarly — заснована в Україні онлайн-платформа на основі штучного інтелекту для допомоги у спілкуванні англійською мовою, запущена 2009 року.

Grammarly, яка налічує 40 мільйонів щоденних активних користувачів, є одним із найпривабливіших роботодавців для українських айтівців.

Grammarly підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи рекомендації щодо правильності (граматика та механіки письма), чіткості (стислість та зрозумілість), захопливості (словниковий запас та розмаїття) та тону повідомлення (формальність, ввічливість і впевненість.

Має представництва у Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку, Ванкувер та Берліні.

