Відбудова "Охматдиту" коштуватиме близько 396 мільйонів гривень: коли оголосять тендер

Відбудова сучасного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" вартуватиме близько 396 мільйонів гривень. Проєктно-кошторисна документація наразі проходить експертизу, а тендер на капітальний ремонт сучасного корпусу оголосять на платформі Prozorro у першій половині травня.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Під час капітального ремонту лікарня продовжить працювати та надавати допомогу пацієнтам. Зовнішні роботи "Охматдиту" мають завершити взимку.

"Ми прагнемо якнайшвидше відновити лікарню, а разом із цим розширити доступ до високоспеціалізованої медичної допомоги. Наш стратегічний пріоритет — модернізувати лікарню відповідно до найкращих світових стандартів, зробити її ще прогресивнішою ніж до російського удару", — зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу 30 квітня.

Наразі розробка проєктно-кошторисної документації на відновлення нового корпусу — вона проходить державну експертизу. Фінансуватися капітальний ремонт буде із коштів, зібраних на рахунках БФ "Охматдит — здорове дитинство". Перед оголошенням тендеру планують провести ринкові консультації з будівельними компаніями, аби залучити до тендеру якомога більше учасників.

Учасники брифінгу наголосили, що усі гроші, зібрані на відбудову дитячої лікарні, а це понад мільярд гривень, будуть використані за призначенням. Вже оплачені роботи з оцінки руйнувань, розробки проєктної документації та проведення захисних робіт. Кожен етап відбудови контролює "Рада із відновлення Охматдиту".

"Відбудова Охматдиту — це тест на доброчесність, тому ми залучаємо стороню експертизу та вивіряємо кожен крок. Впевненість у тому, що країна здатна діяти прозоро й ефективно, є не менш важливою, ніж сам результат", — наголосила Інна Іваненко, голова "Ради із відновлення Охматдиту".

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо перерозподілу близько 6,3 млн грн на відбудову лікарні "Охматдит".