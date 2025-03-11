Відбудова "Охматдиту": уряд виділив 6,3 млн грн на протиаварійні і консерваційні роботи

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо перерозподілу близько 6,3 млн грн на відбудову Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Куди спрямують кошти

Зазначені кошти будуть використані для проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні.

"Відновлення Охматдиту — це урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо систематично працювати над цим", — підкреслив Шмигаль.

Шмигаль також додав, що за оцінкою Світового банку, потреби на відновлення медичної сфери на найближчі 10 років становлять 19,4 млрд доларів.

Як повідомлялося, у жовтні був укладений договір на проведення першочергових протиаварійних робіт в НДСЛ "Охматдит", тендер відбувся на платформі Prozorro. Платником виступив благодійний фонд "Таблеточки". Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ "Юніт Девелопмент".

Будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні "Охматдит" було заплановано розпочати навесні 2025 року.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" оголосив тендер на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит". З 14 учасників конкурсу пропозиція компанії "Буд-Технолоджі" була третьою за ціною — 307 млн грн.

Інші учасники запропонували значно нижчі суми — від 42 до 286 млн грн, але замовник не проводив перемовини і не пояснив свого вибору.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит" відкидає звинувачення щодо непрозорості використання коштів і категорично заперечує всі твердження про недоброчесність.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", який викликав великий резонанс у суспільстві, буде проведений заново, цього разу через систему Prozorro.