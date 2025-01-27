Відновлення заради майбутнього: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав нове обладнання

Днями Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України отримав нове обладнання завдяки спільним зусиллям мережі EVA, благодійного фонду "Твоя опора" та десятків тисяч українців.

Це стало важливим кроком у відновленні повноцінної роботи Центру після руйнувань, яких він зазнав через ракетний удар по НДСЛ "Охматдит" 8 липня 2024 року. Передане обладнання — операційний стіл та три дитячі функціональні ліжка — є критично важливим для надання якісної медичної допомоги тисячам маленьких пацієнтів, які борються за життя.

Ракетний удар пошкодив операційний блок Центру, зруйнував частину стаціонару, вентиляційно-стерилізаційні системи та порушив герметичність приміщень. Ці руйнування поставили під загрозу життя дітей, які щодня потребують кардіохірургічної допомоги. Усвідомлюючи масштаб проблеми, компанія EVA звернулась до фонду "Твоя опора", щоб запустити благодійну кампанію. Збір під назвою "Разом заради дітей" тривав з 15 липня по 9 серпня 2024 року та об’єднав понад 226 000 небайдужих людей із 332 міст України. Завдяки цій ініціативі вдалося акумулювати 2 909 873 грн, які були спрямовані на закупівлю життєво важливого обладнання для Центру.

"Це обладнання — не лише практична допомога, а й символ того, що ми не одні у своїй боротьбі. Операційний стіл та функціональні ліжка — критично важливі для наших пацієнтів, які борються за життя з перших днів. Від імені команди Центру та батьків наших пацієнтів дякую фонду, EVA та всім, хто підтримав цю кампанію", — зазначив Андрій Максименко, медичний директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

"Коли мова йде про життя дітей, об’єднані зусилля мають неймовірну силу. Завдяки нашим партнерам та небайдужим українцям Центр отримав нове обладнання, яке допоможе продовжувати рятувати маленькі життя", — підкреслила Валерія Татарчук, засновниця фонду "Твоя опора".

Мережа EVA зосередила свої зусилля на допомозі Центру дитячої кардіології, оскільки його руйнування залишилися в тіні більш відомого "Охматдиту". "Коли катастрофа поставила під загрозу життя дітей, ми не могли залишитися осторонь. Співвласник EVA Руслан Шостак перерахував 1 000 000 гривень на відновлення НДСЛ "Охматдит", а разом із фондами "Українська думка" та "Таблеточки" ми надали гуманітарну допомогу кільком лікарням, що прийняли маленьких пацієнтів. Однак найбільшим нашим внеском став благодійний збір "Разом заради дітей" із фондом "Твоя опора", завдяки якому вдалося придбати життєво важливе обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримав цю ініціативу, адже вона стала важливим кроком у боротьбі за здоров’я дітей", — зазначила Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму EVA.

Цей проєкт є прикладом того, як бізнес, благодійники та небайдужі громадяни можуть спільними зусиллями вирішувати найважливіші проблеми навіть у найскладніші часи. Передане обладнання є вагомим внеском у відновлення роботи Центру заради маленьких пацієнтів, які потребують кардіохірургічної допомоги.