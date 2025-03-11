Восстановление "Охматдета": правительство выделило 6,3 млн грн на противоаварийные и консервационные работы

Кабинет министров принял распоряжение о перераспределении около 6,3 млн грн на восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Куда направят средства

Указанные средства будут использованы для проведения безотлагательных противоаварийных и консервационных работ в двух корпусах больницы.

"Восстановление Охматдета – это правительственный приоритет на этот год, и мы будем систематически работать над этим", – подчеркнул Шмыгаль.

Шмигаль также добавил, что по оценке Всемирного банка потребности на восстановление медицинской сферы на ближайшие 10 лет составляют 19,4 млрд долларов.

Как сообщалось, в октябре был заключен договор на проведение первоочередных противоаварийных работ в НДСЛ "Охматдет", тендер прошел на платформе Prozorro. Плательщиком выступил благотворительный фонд "Таблеточки". Победителем конкурса стала компания ООО "Юнит Девелопмент".

Строительные работы по восстановлению главного корпуса детской больницы "Охматдет" планировалось начать весной 2025 года.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" объявил тендер на текущий ремонт и внутреннюю отделку здания НДСЛ "Охматдет". Из 14 участников конкурса предложение компании "Буд-Технолоджи" было третьим по цене — 307 млн грн.

Другие участники предложили значительно более низкие суммы — от 42 до 286 млн грн, но заказчик не проводил переговоры и не объяснил свой выбор.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

БУ "Благотворительный фонд "Охматдет" отвергает обвинения в непрозрачности использования средств и категорически отрицает все утверждения о неблагочестии.

В июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", вызвавший большой резонанс в обществе, будет проведен заново, на этот раз через систему Prozorro.