Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,18

EUR

47,28

--0,11

Наличный курс:

USD

41,53

41,42

EUR

47,65

47,45

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление "Охматдета" будет стоить около 396 миллионов гривен: когда объявят тендер

Виктор Ляшко, люди, брифинг
В "Охматдете" состоялся брифинг по восстановлению больницы. / Министерство охраны здоровья Украины

Восстановление современного корпуса Национальной детской специализированной больницы " Охматдет " будет стоить около 396 миллионов гривен. Проектно-сметная документация проходит экспертизу, а тендер на капитальный ремонт современного корпуса объявят на платформе Prozorro в первой половине мая.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Во время капитального ремонта больница продолжит работать и оказывать помощь пациентам.

"Мы стремимся как можно быстрее восстановить больницу, а вместе с этим расширить доступ к высокоспециализированной медицинской помощи. Наш стратегический приоритет — модернизировать больницу в соответствии с лучшими мировыми стандартами, сделать ее еще более прогрессивной, чем до российского удара", — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 30 апреля.

Разработка проектно-сметной документации на восстановление нового корпуса — она проходит государственную экспертизу. Финансироваться капитальный ремонт будет из средств, собранных на счетах БФ "Охматдет — здоровое детство". Перед объявлением тендера планируется провести рыночные консультации со строительными компаниями, чтобы привлечь к тендеру как можно больше участников.

Участники брифинга подчеркнули, что все деньги, собранные на восстановление детской больницы, а это более миллиарда гривен, будут использованы по назначению. Уже оплачены работы по оценке разрушений, разработке проектной документации и проведению защитных работ. Каждый этап восстановления контролирует "Совет по восстановлению Охматдета".

"Восстановление Охматдета — это тест на добродетель, поэтому мы привлекаем стороннюю экспертизу и выверяем каждый шаг. Уверенность в том, что страна способна действовать прозрачно и эффективно, не менее важна, чем сам результат", — подчеркнула Инна Иваненко, глава "Совета по восстановлению Охматдета".

Напомним, в марте Кабинет министров принял распоряжение по перераспределению около 6,3 млн грн на восстановление больницы "Охматдет".

Автор:
Татьяна Ковальчук