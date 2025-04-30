Восстановление "Охматдета" будет стоить около 396 миллионов гривен: когда объявят тендер

Восстановление современного корпуса Национальной детской специализированной больницы " Охматдет " будет стоить около 396 миллионов гривен. Проектно-сметная документация проходит экспертизу, а тендер на капитальный ремонт современного корпуса объявят на платформе Prozorro в первой половине мая.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Во время капитального ремонта больница продолжит работать и оказывать помощь пациентам.

"Мы стремимся как можно быстрее восстановить больницу, а вместе с этим расширить доступ к высокоспециализированной медицинской помощи. Наш стратегический приоритет — модернизировать больницу в соответствии с лучшими мировыми стандартами, сделать ее еще более прогрессивной, чем до российского удара", — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 30 апреля.

Разработка проектно-сметной документации на восстановление нового корпуса — она проходит государственную экспертизу. Финансироваться капитальный ремонт будет из средств, собранных на счетах БФ "Охматдет — здоровое детство". Перед объявлением тендера планируется провести рыночные консультации со строительными компаниями, чтобы привлечь к тендеру как можно больше участников.

Участники брифинга подчеркнули, что все деньги, собранные на восстановление детской больницы, а это более миллиарда гривен, будут использованы по назначению. Уже оплачены работы по оценке разрушений, разработке проектной документации и проведению защитных работ. Каждый этап восстановления контролирует "Совет по восстановлению Охматдета".

"Восстановление Охматдета — это тест на добродетель, поэтому мы привлекаем стороннюю экспертизу и выверяем каждый шаг. Уверенность в том, что страна способна действовать прозрачно и эффективно, не менее важна, чем сам результат", — подчеркнула Инна Иваненко, глава "Совета по восстановлению Охматдета".

Напомним, в марте Кабинет министров принял распоряжение по перераспределению около 6,3 млн грн на восстановление больницы "Охматдет".