Grammarly привлекла $1 млрд для масштабирования и развития ИИ-платформы

IT-компания Grammarly, основанная украинцами, привлекла $1 млрд инвестиций от фонда General Catalyst. Вырученные средства будут направлены на расширение продаж, усиление маркетинговых активностей и стратегические приобретения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Основанная в Украине компания Grammarly, которая создает ИИ-ассистента для улучшения коммуникации и производительности, объявила о привлечении $1 миллиарда go-to-market финансирования от Customer Value Fund (CVF) – инвестиционного фонда компании General Catalyst.

Привлеченный капитал позволит Grammarly расширить клиентскую базу и увеличить охват своего продукта. По данным компании, сейчас сервисом ежедневно пользуется более 40 миллионов человек. Ежегодная выручка Grammarly превышает $700 миллионов.

Компания планирует расширять использование искусственного интеллекта для создания новых инструментов, направленных на повышение производительности из-за эффективной коммуникации. Кроме того, Grammarly намерена открывать свою платформу для сторонних решений, используя доступ к миллионам ежедневных пользователей.

Сотрудничество Grammarly с General Catalyst

Это не первое сотрудничество Grammarly с General Catalyst – их партнерство продолжается уже несколько лет. После приобретения стартапа Coda в январе 2025 года компания трансформировалась в полноценную ШИ-платформу для работы с контентом и данными. В настоящее время фокус помещен на корпоративный сегмент и автоматизацию рутинной коммуникации.

Grammarly предлагает инфраструктуру, которая позволяет пользователям взаимодействовать с искусственным интеллектом непосредственно более чем в 500 000 вебсайтов и приложений. Ее ИИ-агенты — в частности, инструменты проверки текста, советы по перефразированию и тону, а также ШИ-детектор — работают в тандеме с пользователями, помогая им создавать, редактировать и улучшать контент.

Напомним, Украина поднялась на 4 отметки в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025 года.