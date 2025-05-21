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Украина поднялась на 4 отметки в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025

рейтинг, IT, Global Startup Ecosystem Index
Украина демонстрирует самые высокие темпы роста среди стран в одной из групп. Фото: Freepik

Украинская стартап-экосистема во второй раз подряд вошла в топ-50 Global Startup Ecosystem Index. В 2025 году Украина поднялась на четыре позиции по сравнению с предыдущим годом, укрепившись среди ведущих инновационных хабов мира.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты исследования StartupBlink.

Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге и заняла 42 место. Согласно отчету Startup Blink, украинская стартап-экосистема привлекла около $14 миллионов в 2024 году. В отчете также отмечено, что Украина демонстрирует самые высокие темпы роста среди стран, занявших места с 41-го по 50-е — 26,22%.

В 2025 году Украина представлена десятью городами в глобальном рейтинге топ-1450 городских стартап-экосистем. В то же время, только Киев улучшил свои позиции, оставаясь единственным украинским городом в топ-100 — он поднялся до 68-го места. Самое большое падение в рейтинге понесло прифронтовое Запорожье, опустившееся на 156 позиций и занявшее 1336-е место. За ним — Тернополь, который потерял 132 позиции и оказался на 1094 месте.

Фото 2 — Украина поднялась на 4 отметки в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025
Скриншот из исследования Global Startup Ecosystem Index 2025

В то же время на региональном уровне украинская стартап-экосистема продолжает расти: Украина поднялась на одну строчку в Восточной Европе и заняла 8 место, обогнав Румынию. В секторе SaaS страна занимает второе место в Восточной Европе и 17 в мире.

Исследователи отмечают успех стартапов с украинскими корнями, таких как People.ai, Grammarly, GitLab и Ahrefs, подчеркивая, что одним из ключевых факторов их роста является "большой пул талантливых разработчиков в Украине", в основном работающих удаленно.

В глобальном рейтинге стран лидеры остаются прежними: первые три места стабильно удерживают США, Великобритания и Израиль. Сингапур в этом году поднялся на четвертое место, опередив опустившуюся на пятую позицию Канаду. Швеция, Германия и Франция сохранили свои места в топ-10, соответственно на шестой, седьмой и восьмой ступенях. Десятку замыкают Швейцария и Нидерланды, которые в этом году сменились местами.

Фото 3 — Украина поднялась на 4 отметки в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025
Скриншот из исследования Global Startup Ecosystem Index 2025

Напомним, при университетах в Украине создадут сеть стартап-школ.

Автор:
Алик Сахно