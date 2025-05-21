Україна піднялась на 4 позначки в рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025

Українська стартап-екосистема вдруге поспіль увійшла до топ-50 Global Startup Ecosystem Index. У 2025 році Україна піднялася на чотири позиції порівняно з попереднім роком, ще більше зміцнившись серед провідних інноваційних хабів світу.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати дослідження StartupBlink.

Україна піднялася на чотири позиції в рейтингу та посіла 42-ге місце. Згідно зі звітом Startup Blink, українська стартап-екосистема залучила майже $14 мільйонів у 2024 році. У звіті також зазначено, що Україна демонструє найвищі темпи зростання серед країн, які зайняли місця з 41-го по 50-те — 26,22%.

У 2025 році Україна представлена десятьма містами в глобальному рейтингу топ-1450 міських стартап-екосистем. Водночас лише Київ покращив свої позиції, залишаючись єдиним українським містом у топ-100 — він піднявся до 68-го місця. Найбільше падіння в рейтингу зазнало прифронтове Запоріжжя, яке опустилося на 156 позицій і посіло 1336-те місце. За ним — Тернопіль, який втратив 132 позиції та опинився на 1094-му місці.

Скриншот із дослідження Global Startup Ecosystem Index 2025

Водночас на регіональному рівні українська стартап-екосистема продовжує зростати: Україна піднялася на одну сходинку в Східній Європі та посіла 8-ме місце, обігнавши Румунію. У секторі SaaS країна займає друге місце в Східній Європі та 17-те у світі.

Дослідники відзначають успіх стартапів з українським корінням, таких як People.ai, Grammarly, GitLab та Ahrefs, підкреслюючи, що одним із ключових чинників їхнього зростання є "великий пул талановитих розробників в Україні", які здебільшого працюють віддалено.

У глобальному рейтингу країн лідери залишаються незмінними: перші три місця стабільно утримують США, Велика Британія та Ізраїль. Сингапур цього року піднявся на четверте місце, випередивши Канаду, яка опустилася на п’яту позицію. Швеція, Німеччина та Франція зберегли свої місця у топ-10, відповідно на шостій, сьомій та восьмій сходинках. Десятку замикають Швейцарія та Нідерланди, які цього року помінялися місцями.

Скриншот із дослідження Global Startup Ecosystem Index 2025

Нагадаємо, при університетах в Україні створять мережу стартап-шкіл.