Grammarly залучила $1 млрд для масштабування і розвитку ШІ-платформи

IT-компанія Grammarly, заснована українцями, залучила $1 мільярд інвестицій від фонду General Catalyst. Отримані кошти будуть спрямовані на розширення продажів, посилення маркетингових активностей та стратегічні придбання.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Заснована в Україні компанія Grammarly, яка створює ШІ-асистента для покращення комунікації та продуктивності, оголосила про залучення $1 мільярда go-to-market фінансування від Customer Value Fund (CVF) — інвестиційного фонду компанії General Catalyst.

Залучений капітал дозволить Grammarly розширити клієнтську базу та збільшити охоплення свого продукту. За даними компанії, наразі сервісом щодня користуються понад 40 мільйонів людей. Щорічний виторг Grammarly перевищує $700 мільйонів.

Компанія планує розширювати використання штучного інтелекту для створення нових інструментів, спрямованих на підвищення продуктивності через ефективну комунікацію. Крім того, Grammarly має намір відкривати свою платформу для сторонніх рішень, використовуючи доступ до мільйонів щоденних користувачів.

Співпраця Grammarly з General Catalyst

Це не перша співпраця Grammarly з General Catalyst — їхнє партнерство триває вже кілька років. Після придбання стартапу Coda у січні 2025 року компанія трансформувалася на повноцінну ШІ-платформу для роботи з контентом і даними. Наразі фокус зміщено на корпоративний сегмент і автоматизацію рутинної комунікації.

Grammarly пропонує інфраструктуру, яка дозволяє користувачам взаємодіяти зі штучним інтелектом безпосередньо у понад 500 000 вебсайтів та додатків. Її ШІ-агенти — зокрема інструменти перевірки тексту, поради щодо перефразування й тону, а також ШІ-детектор — працюють у тандемі з користувачами, допомагаючи їм створювати, редагувати та покращувати контент.

Нагадаємо, Україна піднялась на 4 позначки в рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025.