Grammarly запускає ШІ-платформу для маркетингу, аналітики та комунікацій

Grammarly оголосила про розробку нової платформи штучного інтелекту, яка допомагатиме не лише з редагуванням текстів, а й з повсякденними задачами у сферах маркетингу, продажів та аналітики. Компанія інтегрує в екосистему куплені стартапи Coda і Superhuman, щоб розширити функціональність своїх ШІ-інструментів.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю DOU розповів Володимир Лисюк, Engineering Manager та Ukraine Site Lead у Grammarly.

Про стратегію Grammarly

Grammarly продовжує розширювати свою екосистему завдяки придбанню стартапів Coda та Superhuman. Це дозволяє компанії будувати платформу з великою кількістю ШІ-агентів для роботи з документами, задачами та електронною поштою.

Coda вже широко використовується бізнесами як середовище для керування документами та завданнями. Grammarly планує інтегрувати в нього ще більше інструментів штучного інтелекту. Superhuman, популярний імейл-клієнт, став для компанії стратегічним придбанням через вагомість пошти як каналу комунікації.

Після інтеграції Coda у команді Grammarly глобально працює близько 1200 людей у п’яти країнах. В українському офісі наразі працює 140 фахівців, і команда продовжує зростати. Компанія активно наймає інженерів в Україні, зокрема на позиції Data Scientist, Back-end і Full Stack. За останній рік до української команди приєдналося понад 20 нових спеціалістів, що становить приріст у 16%, не враховуючи інтернів.

Grammarly фокусується на ШІ-агентах

Компанія Grammarly наразі не планує вихід на біржу, зосередившись на розвитку продуктової екосистеми та побудові платформи на основі штучного інтелекту. Як зазначає інженеринг-менеджер компанії, у короткостроковій перспективі IPO не входить у пріоритети: "Ми успішна компанія, тому можемо обрати найбільш вдалий момент".

У центрі стратегії Grammarly — створення мережі ШІ-агентів, які мають безшовно інтегруватися в робочі процеси користувачів і підвищувати продуктивність. Наприклад, один агент формулює повідомлення, інший — надає релевантну аналітику з Jira або листування, ще один адаптує текст до аудиторії. Компанія прагне позбавити користувача рутини, залишаючи за ним повний контроль над результатом.

Команди досліджень активно спілкуються з користувачами, проводять глибинні інтерв’ю, тестування та аналітику для виявлення нових потреб. Також Grammarly придбала сервіси Coda і Superhuman, що має зміцнити її позиції у сфері продуктивності.

Попри глобальне охоплення, Україна не є пріоритетним ринком продажів для компанії, оскільки Grammarly орієнтується насамперед на англомовні країни. Проте компанія підтримує українські НГО, університети та держпроєкти, надаючи безкоштовні ліцензії в межах соціальних ініціатив.

Grammarly підкреслює важливість відповідального використання ШІ. У компанії діє спеціальна Responsible AI команда, до якої залучені інженери, лінгвісти та дослідники. Grammarly також отримала міжнародну сертифікацію ISO/IEC 42001:2023 — перший стандарт управління ШІ — і долучилася до українського етичного кодексу зі штучного інтелекту.

Усередині компанії інженери активно використовують ШІ-інструменти, зокрема GitHub Copilot, Claude Code, Cursor. Це частина філософії: щоб створювати корисні інструменти на основі ШІ, потрібно самим ними активно користуватись.

Що відомо про компанію Grammarly

Grammarly - онлайн-платформа на основі штучного інтелекту для допомоги у спілкуванні англійською мовою - заснована у 2009 році українцями Олексієм Шевченком, Дмитром Лідером та Максимом Литвином. Проєкт став отримувати прибуток через рік після запуску. Компанія стала першим українським "єдинорогом", сягнувши 1 мільярда доларів у 2019 році. Grammarly з оцінкою в $13 млрд, має понад 40 мільйонів активних користувачів та 50 000 корпоративних клієнтів. Нещодавно Grammarly придбала Coda, розробника редактора документів, а об’єднану компанію очолив Шишир Мехротра.

Компанія відома своїм сервісом з покращення друку на клавіатурі. Grammarly Keyboard (можна завантажити в App Store і додати до клавіатур у налаштуваннях) пропонує більший вибір слів і радить, як покращити стилістику викладу тексту залежно від його цілі. Крім того, система уникає висловів, які можуть здатися носіям англійської мови образливими.

Grammarly підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи рекомендації щодо правильності (граматика та механіки письма), чіткості (стислість та зрозумілість), захопливості (словниковий запас та розмаїття) та тону повідомлення (формальність, ввічливість і впевненість.