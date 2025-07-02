Розвиток через ШІ: Grammarly придбала поштовий сервіс Superhuman

IT-компанія Grammarly, заснована українцями, оголосила про придбання американського ШІ-сервісу Superhuman, який спеціалізується на роботі з електронною поштою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DOU.

Grammarly інвестує у ШІ та купує Superhuman

Угода між Grammarly та Superhuman була укладена на тлі залучення компанією Grammarly $1 млрд фінансування 29 травня. Інвестиції надійшли від фонду Capital Venture Fund (CVF), який керується інвесткомпанією General Catalyst. Як зазначає Grammarly, ці кошти планується використати для масштабування продажів, маркетингових активностей, вдосконалення продуктів і здійснення стратегічних придбань — зокрема, таких як Superhuman.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. За інформацією Reuters, у 2021 році сервіс Superhuman оцінювався в $825 млн. Наразі компанія має річний дохід близько $35 млн.

Команда Superhuman у складі приблизно 100 працівників продовжить роботу під керівництвом засновника та CEO Рахула Вохри. За словами генерального директора Grammarly Шишира Меротри, бренд, команда й сам продукт Superhuman збережуть свою автономність.

У найближчих планах — інтеграція власного ШІ-асистента Grammarly у Superhuman. Це дозволить розширити функціональність сервісу: зокрема, додати підтримку календарів, керування завданнями та роботу з документами.

У Grammarly підкреслюють, що придбання Superhuman — це ще один крок до створення цілісної платформи зі штучним інтелектом. Вона передбачає взаємодію користувача з кількома AI-агентами одночасно.

Що відомо про компанію Grammarly

Grammarly - онлайн-платформа на основі штучного інтелекту для допомоги у спілкуванні англійською мовою - заснована у 2009 році українцями Олексієм Шевченком, Дмитром Лідером та Максимом Литвином. Проєкт став отримувати прибуток через рік після запуску. Компанія стала першим українським "єдинорогом", сягнувши 1 мільярда доларів у 2019 році. Grammarly з оцінкою в $13 млрд, має понад 40 мільйонів активних користувачів та 50 000 корпоративних клієнтів. Нещодавно Grammarly придбала Coda, розробника редактора документів, а об’єднану компанію очолив Шишир Мехротра.

Компанія відома своїм сервісом з покращення друку на клавіатурі. Grammarly Keyboard (можна завантажити в App Store і додати до клавіатур у налаштуваннях) пропонує більший вибір слів і радить, як покращити стилістику викладу тексту залежно від його цілі. Крім того, система уникає висловів, які можуть здатися носіям англійської мови образливими.

Grammarly підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи рекомендації щодо правильності (граматика та механіки письма), чіткості (стислість та зрозумілість), захопливості (словниковий запас та розмаїття) та тону повідомлення (формальність, ввічливість і впевненість.