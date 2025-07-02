Развитие через ИИ: Grammarly приобрела почтовый сервис Superhuman

IT-компания Grammarly, основанная украинцами, объявила о приобретении американского ИИ-сервиса Superhuman, специализирующегося на работе с электронной почтой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DOU.

Grammarly инвестирует в ИИ и покупает Superhuman

Соглашение между Grammarly и Superhuman было заключено на фоне привлечения компанией Grammarly $1 млрд финансирования 29 мая. Инвестиции поступили от фонда Capital Venture Fund (CVF), управляемого инвесткомпанией General Catalyst. Как отмечает Grammarly, эти средства планируется использовать для масштабирования продаж, маркетинговых активностей, совершенствования продуктов и осуществления стратегических приобретений, в частности, таких как Superhuman.

Финансовые детали сделки не разглашаются. По информации Reuters, в 2021 году сервис Superhuman оценивался в $825 млн. В настоящее время компания имеет годовой доход около $35 млн.

Команда Superhuman в составе примерно 100 работников продолжит работу под руководством основателя и CEO Рахула Вохры. По словам генерального директора Grammarly Шишира Меротри, бренд, команда и сам продукт Superhuman сохранят свою автономность.

В ближайших планах – интеграция собственного ИИ-ассистента Grammarly в Superhuman. Это позволит расширить функциональность сервиса: в частности, добавить поддержку календарей, управление задачами и работу с документами.

В Grammarly подчеркивают, что приобретение Superhuman – это еще один шаг к созданию целостной платформы с искусственным интеллектом. Она предполагает взаимодействие пользователя с несколькими AI-агентами одновременно.

Что известно о компании Grammarly

Grammarly – онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке – основана в 2009 году украинцами Алексеем Шевченко, Дмитрием Лидером и Максимом Литвином. Проект стал получать прибыль спустя год после запуска. Компания стала первым украинским "единорогом", достигнув 1 миллиарда долларов в 2019 году. Grammarly с оценкой в $13 млрд, имеет более 40 миллионов активных пользователей и 50 000 корпоративных клиентов. Недавно Grammarly приобрела Coda, разработчика редактора документов, а объединенную компанию возглавил Шишир Мехротра.

Компания известна своим сервисом по улучшению печати на клавиатуре. Grammarly Keyboard (можно загрузить в App Store и добавить в клавиатуры в настройках) предлагает больший выбор слов и советует, как улучшить стилистику изложения текста в зависимости от его цели. Кроме того, система избегает высказываний, которые могут показаться носителям английского языка оскорбительными.

Grammarly повышает качество письменного общения, предлагая рекомендации по правильности (грамматика и механики письма), четкости (краткость и понятность), увлекательности (словарный запас и разнообразие) и тону сообщения (формальность, вежливость и уверенность).