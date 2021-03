Apple проиграла Swatch очередной суд: той разрешили использовать "фирменную" фразу Джобса

Высокий суд Лондона 29 марта отклонил апелляционную жалобу американской корпорации Apple на решение, подтвердившее правомерность регистрации в 2015 году швейцарским производителем часов Swatch прав на словосочетание "One more thing" ("Кое-что еще"). Как пишет Bloomberg, данную фразу использовал один из основателей Apple Стив Джобс.

Отмечается, что судья Иэн Первис пришел к выводу, что хотя такую регистрацию можно расценивать как попытку "рассердить" Apple, та не может присвоить себе фразу Джобса.

В то же время судья в своем решении отметил, что эта фраза, вероятно, принадлежит вымышленному детективу Коломбо из одноименного телесериала, а решение суда низшей инстанции о том, что "намерения Swatch перешагнули грань между уместным и ненадлежащим использованием торговой марки", было ошибочным.

В Apple же считают, что речь идет о "пародийном троллинге", то есть злонамеренном недобросовестном использовании товарного знака. В свою очередь, судья Первис же заявил, что Apple не смогла привести примеры таких пародий, которые могут быть потенциально опасными.

Данный спор является частью более широкой юридической битвы между американской компанией и Swatch по поводу наименования часов: в 2015 году Apple решила дать своему продукту наименование iWatch, однако патентная заявка была отклонена по настоянию Swatch.

Спор с Swatch распространился и на другие товарные знаки, в том числе на решение производителя часов зарегистрировать слоган "Tick Different", апеллировавший к слогану Apple "Think Different" ("Думай иначе"). В этом случае суд также встал на сторону швейцарской компании.

Фразу "One more thing" Джобс употреблял в конце многих презентаций Apple, давая понять, что сейчас зрителям будет представлен неожиданный новый продукт.

Напомним также, что Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвиняя его в передаче секретов в СМИ.