IT и Телеком 50 минут назад

Apple пошла на поводу у РФ и разрешила предустанавливать в iPhone российские приложения

При первом включении iPhone, купленного в России, пользователь увидит окно, в котором ему предложат установить приложения из утвержденного правительством РФ списка

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Компания Apple разрешила предустанавливать на активированные в РФ iPhone или iPad российские приложения и программы.

Такое решение компания была вынуждена принять в связи с недавно принятым в стране законом об обязательной предустановке на гаджеты российского софта. Об этом сообщает издание "Ведомости".

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Отмечается, что с 1 апреля 2020 года при первом включении устройства Apple, купленного в России, при настройке пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему предложат установить приложения из утвержденного правительством РФ списка.

Впрочем, от установки российских программ можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений

В офисе Apple эту информацию подтвердили, подчеркнув, что компания соблюдает законы стран, в которых работает. Там отметили, что все предложенные приложения будут проверяться на соответствие стандартам конфиденциальности, безопасности и содержания.

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Среди софта будут браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложение сервиса "Госуслуги", приложение платежной системы Mir Pay.

При этом утвержденный правительством список включает продукты "Яндекса", Mail.ru Group, "Лаборатории Касперского", "Ростелекома" и "Первого канала".

Напомним, ранее компания Apple запустила на основном своем сайте украинский раздел — apple.com/ua. При этом часть информации на нем представлена ​​на украинском языке, а основная — все еще на английском. Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.

Источник фото: Depositphotos

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