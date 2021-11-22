WhatsApp отштрафовали на 225 млн евро и заставили переписать политику конфиденциальности

Мессенджеру WhatsApp пришлось сделать свою политику конфиденциальности более детально прописанной, об этом сообщает Euronews.

Из-за прежней политики конфиденциальности ирландский регулирующий орган по защите данных выписал компании штраф на 225 млн евро.

После обновления в политике подробнее прописано, как именно WhatsApp собирает и использует данные пользователей, а также когда они удаляются. В то же время компания расписала правовые основы обработки информации.

Служба обмена сообщениями также проинформировала, что добавила более подробную информацию о том, «почему мы обмениваемся данными через границы», а также о юридических основаниях для обработки информации пользователей.

Все пользователи WhatsApp в Европейском Союзе и Великобритании получат уведомление с указанием обновленной информации, им не придется предпринимать никаких других действий.

"Это обновление не меняет способ работы нашего сервиса, включая то, как мы обрабатываем, используем или делимся данными с кем-либо, в том числе с нашей материнской компанией Meta", – заявили в WhatsApp.

Напомним, что специально нанятые сотрудники компании занимаются просмотром практически всего контента пользователей WhatsApp. По данным СМИ, для этого задействуют больше тысячи сотрудников как в США (Техас), так и за рубежом (Ирландия, Сингапур). Они занимаются изучением личных сообщений, фото- и видеофайлов с помощью специального программного обеспечения Facebook и систем искусственного интеллекта. Оценка проводится меньше чем за минуту.

Но в администрации принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp отменили свое решение удалять или деактивировать учетные записи пользователей, которые не примут новую политику конфиденциальности. Это касается решения делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресе и т.д.

В WhatsApp также решили перестать поддерживать работу на старых гаджетах — мессенджер перестанет действовать на 43 моделях смартфонов. Чтобы сохранить историю переписок, придется создать резервную копию на Google Диске или iCloud.