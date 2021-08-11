Клиентов украли, мы ни при чем: куда ушли и как вернуть деньги заказчиков магазина Cactus

В редакцию Delo.ua обратился житель столицы Артем Левковский с просьбой помочь разобраться в ситуации, которая произошла с ним после оформления заказа на покупку техники в магазине Cactus, специализирующимся на торговле техникой, товарами для дома и животных. Там Артем решил купить две видеокарты общей стоимостью 76 800 гривен.

"После заказа со мной связался некий Алексей, который представился менеджером Cactus, и сообщил, что товар есть в наличии и его могут отправить в ближайшие дни. Но заказ нужно оплатить полностью. Он прислал номер карты ПриватБанка на имя Ольховской Л. Н., на которую я и перечислил деньги", — говорит пострадавший покупатель.

После предоплаты Антон ждал несколько дней, но товар так и не пришел. Он снова связался с менеджером Алексеем, который первое время отвечал на сообщения обещав, что вот-вот отправит товар. Спустя три недели сообщил Антону, что заказ прибыл на точку выдачи, но там товара не оказалось. И тем же вечером с контактного номера магазина в Telegram ему сообщили, что никакого товара не пришлют, так как деньги за него на счет магазина не поступали.

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Артем предположил аферу со стороны магазина и попытался отменить платеж, обратившись в ПриватБанк, но ему сообщили, что деньги были отправлены на личную карту, поэтому отменить транзакцию невозможно. После этого Артем обратился в полицию, написав заявление о мошеннических действиях, на основании которого открыли уголовное дело.

В полиции, по непонятным причинам, документ датировали февралем этого года, а в деле указали сайт OLX. Из-за этих ошибок Артему пришлось писать еще одно заявление, поэтому дело с места сдвинулось не сразу.

В момент написания материала следователь готовит документы для подачи иска в суд о раскрытии банковской тайны, чтобы получить доступ к информации о транзакциях по карте ПриватБанка на имя Ольховской Л. Н. Банк в свою очередь готов предоставить эти данные, но только после решения суда.

Cactus опровергает свое причастие: базой контактов завладел мошенник

Корреспондентка Delo.ua поговорила с одним из основателем компании Антоном Скляром о случившемся. По его словам, базой контактов клиентов с данными о их заказах завладел бывший сотрудник магазина. Под видом менеджера компании он связывался с покупателями, обещав им прислать товар после 100%-ной предоплаты на карту банка. Клиенты деньги отправляли, но товар, понятное дело, не получали.

"Я часто слышу от клиентов, что они отправляют деньги, а потом просят помочь или обвиняют в том, что мы не выходим на связь, и требуют у магазина свои деньги обратно. На самом деле люди общаются не с менеджерами компании и перечисляют деньги на левые банковские карты", — комментируетСкляр.

По его словам, магазин тоже обратился в полицию, написав заявление о мошенничестве. Злоумышленником, как оказалось, является некто Алексей Ольховский, который просил клиентов переводить деньги за товар на карту своей матери Ольховской Л.Н.

"Мы с ней связались и она сообщила, что уже более трех недель сын с ней не живет, но вернул ей банковскую карту, где на счету было всего 300 гривен. По нашему заявлению в полицию возбуждают уголовное дело о мошеннических действиях Алексея Ольховского, так как он незаконно завладел базой данных наших клиентов и их заказов на сумму около 1 млн гривен. Получается, он обманул нашу компанию и клиентов, которые отправляли ему деньги", — сообщает Антон Скляр.

При этом удалось узнать, что подозреваемый живет на съемной квартире в Харькове со своей девушкой. Якобы он взял банковскую карту матери, получал на нее деньги, потом вывел их, вернул карту матери и уехал. С тех пор он не выходит с мамой на связь, лишь ответил на ее сообщение в Facebook, что с ним все в порядке.

Клиентов обманывают, поскольку те доверяют бренду

Собственник сети Cactus отметил, что таких мошенников — миллиарды и не все они находятся в стране. Однако им удается обманывать клиентов, поскольку те доверяют бренду.

"Был случай, когда покупатель заплатил за видеокарту 30 тысяч гривен, но товар не пришел, а через неделю Ольховский попросил его прислать еще 35 тысяч, и клиент это сделал. Непонятно, почему покупатели не звонят на горячую линию, не пишут на официальные каналы для общения, чтобы выяснить зачем и для чего нужно еще отправить денег. Скорее всего, они просто доверяют бренду", — комментирует Антон.

Скляр отметил, что компенсацию пострадавшим нужно рассматривать отдельно для каждого клиента: если виноват магазин — это один вопрос, если нет, то нести ответственность должен мошенник.

В компании подчеркивают, что не используют Viber для работы с клиентами, где мошенник создавал группы и общался по поводу заказов. По словам Скляра, общение менеджеров с клиентами происходит только в Telegram или по звонку на контактные номера магазина. Однако мы попробовали оформить заказ на официальном сайте Cactus и получили уведомление об обработке заказа именно в Viber.

По словам коммерческого директора сети Cactus Владислава Коваленко, произошедшее с Артемом Левковским — далеко не единственный эпизод и речь идет не о мошенничестве, а об утечке информации из магазина. Коваленко подчеркивает, что служба безопасности магазина уже выясняет все обстоятельства, по которым она произошла.

"Сейчас я общаюсь с покупателями из Харькова и Днепра, у которых также украли деньги. Пострадавших мы просим обратиться в банк, чтобы там заблокировали карты мошенников или отменили платеж. Из-за утечки информации с нашего сайта произошло около 10 краж. Почти все они произошли в пятницу 16 июля и в магазинах начался хаос. При этом мы не можем вернуть перечисленные деньги, так как на наш счет они не поступали", — говорит он.

По его словам, во всех этих случаях история одинаковая — люди пришли в магазин за товаром, но его там не оказалось. А мошенник, чтобы замести следы, пытался удалить все переписки. Впрочем, многие клиенты все же успели сделать скриншоты и передать службе безопасности магазина для расследования.

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Адвокат магазина Сactus Антон Могучий на запрос Delo.ua подтвердил, что произошло умышленное воровство базы клиентов и в деле, где фигурирует гражданин Ольховский признано, что он является мошенником, но его месторасположение следствию пока неизвестно. Могучий также добавил, что другие пострадавшие от действий Ольховского предоставили доказательства в виде скриншотов переписки с ним. В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины в свою очередь ситуацию Delo.ua пока не прокомментировали.

Что грозит мошенникам

Юрист, адвокат EVERLEGAL Марина Фоменко объяснила, что в данных действиях есть признаки мошенничества — завладение чужим имуществом путем обмана (ст. 190 УК Украины). Наказание за подобные противоправные действия предусматривает штраф от 3 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 51 до 68 тысяч гривен), исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет в случае повторного мошенничества.

Второй вариант — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет за мошенничество, совершенное в крупном размере, где сумма убытков составляет от 283 750 грн, а также с путем использования вычислительной техники. Или лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества в случае совершения мошенничества в особо крупных размерах, где сумма убытков составляет от 681 тысяч гривен, или организованной группой.

Как защититься от краж при покупке в интернет-магазинах

По данным Национальной полиции Украины, в 2020 году более 80% заявлений о преступлениях, поступивших в Киберполицию от граждан, касались мошеннических операций через интернет.

С этим соглашаются и в НБУ, подчеркивая, что в прошлом году сумма мошеннических операций, зафиксированных в интернет, составила 96,8 млн гривен (59,7 тысяч случаев), а средний чек при мошеннических операциях в интернете составляет 1 622 гривны.

По словам руководителя отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктора Нобиуз, существует пять наиболее распространенных признаков, по которым можно распознать мошенника при покупке: слишком низкая цена или уникальность предложения, манипуляции срочностью или чувством жалости, и, конечно, требование внести полную или частичную предоплату. Выявление такого нестандартного поведения может предотвратить потерю денег. Другой способ застраховаться от мошенничества — покупать только на широко известных платформах с проверенной репутацией.

Если же вы покупаете в интернет-магазине или на маркетплейсе, защититься от мошенников поможет следующее:

▶️ Не переходите на сторонние ссылки, которые отправляет вам продавец для оплаты товаров, так как зачастую это фишинг — сайты-подделки. Когда жертва переходит по ссылке на мошеннический ресурс и вводит там личные платежные данные, она теряет все деньги, которые были на счету;

▶️ Подозревайте всех, кто запрашивает вашу финансовую информацию: данные карты, включая срок ее действия и CVV2-код (трехзначный код для подтверждения подлинности вашей карты на ее обратной стороне), логин и пароль от интернет-банкинга и т. д;

▶️ Установите на карте лимиты на все операции: от выдачи наличных до оплаты в интернете. Если вы в ближайшие дни не планируете ничего покупать, смело ставьте "ноль";

▶️ Не расплачивайтесь в интернет-магазинах или на онлайн-площадках, которым не доверяете. Если магазин вызывает у вас даже малейшие сомнения, откажитесь от онлайн-оплаты. Также, в случае любого сомнения или вымогательства полной или частичной предоплаты, свяжитесь по официальным номерам телефонов магазина.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua