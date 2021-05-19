Запись через Viber и 160 прививок за три часа: как проходит вакцинация в маленьких городах

Вакцинация против коронавируса в Украине продолжается уже почти три месяца. Несмотря на то, что прошло столько времени, наша страна не может похвастаться высокими темпами: если у нас привили немногим больше 2% населения, в том же Израиле вакцинировали более половины.

Украинская кампания имеет свои особенности: у нас постоянно срываются поставки препарата, план вакцинации называют несовершенным, а саму процедуру максимально усложненной. Нюансы вакцинации Delo.ua решили выяснить не у столичных медиков, а у врачей из регионов.

Мы пообщались с директором Центра первичной медико-санитарной помощи в Каневе Натальей Горевой и узнали, как проходит вакцинальная кампания на периферии, с какими сложностями там сталкиваются врачи и хотят ли местные прививок от коронавируса.

Расскажите, пожалуйста, как идет процесс вакцинации в вашем центре и амбулаториях? Сколько обычно вам выделяют доз?

— Мы делали все, что говорило нам управление. Создавали бригады, записали медиков на соответствующее обучение. Начали вакцинировать с 22 марта 2021 года. Получаем препарат частями, при этом партии реализовываем очень быстро. Сегодня чтобы получить вакцину, мы пишем письмо-ходатайство на область и просим. Если выделено много доз и есть большая партия, там спрашивают, кто сколько может взять.

Потом города между собой кооперируются, у кого как сработает — было так, что мы с соседним центром перераспределили 100 доз. Мы забрали у них препарат, потому что они не успевали их реализовать, а у нас наоборот, было много желающих. На днях мы даже получили приз от замглавы ОГА, поскольку лучше всех в области реализовываем вакцины. У наших семи пунктов в день установлена норма вколоть 30 доз, недавно вместо 630 мы взяли 700 и все их за три дня реализовали.

Много ли желающих получить прививку в вашем районе?

— Изначально у нас не было желающих привиться вообще — если люди будут смотреть телевизор, их никогда и не будет. Но сегодня их достаточно благодаря авторитету моих медиков, которые рассказывают о важности вакцинации, благодаря их личному примеру.

Влияет и то, что наш город постоянно находится в красной зоне, у нас много переболевших и напуганных — они хотят сделать прививку. Например, сейчас таких около тысячи в очереди, но этот список постоянно обновляется. Поэтому мы просим выделять больше доз.

Вы приглашаете людей на вакцинацию или они сами вам звонят? Каким образом организовали запись на прививку?

— Пробовали делать это через приложение "Дія", но у нас не получалось записывать людей, поэтому мы нашли другой способ. В своем заведении создали телефонную линию, ввели номер специально по вопросам вакцинации. Еще с февраля раструбили о нем всем, распечатали и развесили листовки с номером, где только возможно, по факту сообщили населению о нем всеми доступными способами информирования. Также завели на этот номер Telegram и Viber, чтобы люди могли записываться и таким образом.

В каждой из амбулаторий делают около 30 прививок в день. Фото здесь и далее: ЦПМСП Канева

Все семейные доктора на приемах сообщали о том, что есть такой номер и по нему можно записаться на вакцинацию. Например, приходит человек к терапевту, сдает анализы или просто обращается в регистратуру, а ему наши сотрудники сразу же подсовывают номер для самостоятельной записи на прививку. Я, как руководитель, на всех совещаниях напоминаю об этом.

Кроме того, у нас небольшой город, работает сарафанное радио, когда кто-то кому-то передал на базаре, есть местное радио, где я регулярно выступаю, а еще очень активные фельдшера в селах. Они пошли к местным властям, отобрали людей, наняли автобусы, на них привезли к пунктам вакцинации.

Но мое мнение, что этим должны заниматься не только мы. Нам должны помогать в этом вопросе, например, привлечь другие службы или общественные организации. Поскольку на сегодня мы банально не успеваем делать всю работу: нужно и лечить, и прививать, и обзванивать, и заполнять документы.

Информирование населения вне приема — это не наша работа, все должно начинаться с властей. Мы активно убеждаем и заманиваем их привиться, а потом фотографируем, поскольку они могут служить для кого-то примером. Но я не согласна с тем, что это все должны делать именно медики, мы должны колоть и лечить. Это неправильно, когда медсестра вместо работы сидит и целый день говорит по телефону.

Люди отзываются на ваше предложение? Записываются?

— Конечно, отзываются. Был период, когда я заметила, что люди перестали записываться. Тогда мы попросили семейных врачей минимум двадцать человек в день обзванивать и сообщать им о возможности записаться на прививку. Для отчетности завели Google-таблицы, по которым ежедневно заведующая мониторит, что сделал семейный доктор.

Врачи жалуются, что много времени уходит на заполнение "бумажек"

При этом вакцины у нас нет. Повторюсь, что ту, которую дают, мы очень быстро реализовываем. Поэтому цель этих обзвонов — сформировать базу желающих для случая, если вакцины привезут в достаточном количестве и начнется массовая вакцинация. Для этого у нас есть семь сельских амбулаторий, на их базе создано семь временных пунктов вакцинации.

А ваши врачи сделали прививку или часть отказалась?

— У нас пока вакцинированы не все врачи по той причине, что многие из них не так давно переболели. Чтобы узнать, насколько высокий титр, каждый месяц мы проводим для них анализ по определению антител.

Пациенты боятся делать прививки из-за каких-нибудь слухов или распространенных стереотипов?

— Когда люди после прививки высказывают опасения, я им просто рассказываю, как в ковидных стационарах у больных от масок носы отваливаются. Был случай, когда к нам пришел дед и все время, пока его консультировали, над ним стоял его сын и уверял, что его этой прививкой убьют, 50% от нее умирают и вообще "прошу тебя пойдем отсюда". А тот ему "отцепись". То есть старый дед вакцинируется, а 40-летний сын кудахчет.

Я таким сразу предлагаю рассказать все, что их интересует, прошу их задавать вопросы — как руководитель постоянно хожу рядом. Говорю, что температура может быть, но это абсолютно нормально. Мы же не воду колем, а вакцину, организм на нее реагирует. И они мне верят.

Боятся тромбозов. Говорю, ну сколько вам лет? 60? Гипертоник? Пьете магникор (ацетилсалициловая кислота для профилактики тромбозов — Delo.ua)? Тогда какие тромбозы? Все будет хорошо. А они мне — по телевизору показали, что во Франции кто-то умер. Объясняю, что у нас и без вакцинации по статистике после 80 лет основная причина смертей — это тромбозы разных видов. Тогда что вас так сильно смущает?

Что на счет видов вакцин — народ хочет колоть какую-то определенную или у вас о таком речь не идет?

— Конечно, многие спрашивают Pfizer, но мы их понемногу осаждаем. Наши врачи были на обучении, говорят, что эта вакцина еще не подписана. Поясняю людям, что пока они будут ждать Pfizer, заболеют коронавирусом, поэтому надо колоть сейчас то, что есть. Да и этот препарат выделен на какие-то конкретные категории, не получится заявить "а я хочу Pfizer". Надо вакцинироваться имеющимся препаратом, тогда мы скорее победим эпидемию, снимем маски и вернемся к нормальной жизни.

Как у вас обстоят дела с остатками вакцин — их много или мало? На них всегда находятся желающие?

— Не верьте, что остается много неиспользованных доз. Когда нормальная логистика и все организовано на высоком уровне, остаточных доз будет очень-очень мало. То же касается утилизации остатков — на 100% мало что в медицине возможно, но привезенные нам дозы мы использовали где-то на 95%.

Поэтому мы почти не вакцинировали остатками, практически все дозы уходили на приоритетные группы населения: пожилых людей 60+, соцработников, всех, кто работает в медицинской сфере — в том числе фармацевтов, стоматологов из частных клиник, все же они медики. Но к нам обращается и молодежь.

Ожидание своей очереди в помещении доступно не во всех амбулаториях

Мы их записываем, благодарим за сознательность, но корректно сообщаем, что хотя мы их будем иметь в виду, пока придется немного потерпеть. Говорим, что обязательно перезвоним, как только появится возможность их вакцинации. Ведь мы не делаем прививки, как захотим, у нас есть определенный план Минздрава. Нам нужно сдать Google-таблицу с данными, кого мы укололи.

Есть ли дни, когда желающих вакцинироваться особенно много — может, это начало рабочей недели или ее конец?

— Когда мы людей позовем, тогда они и приходят. Я тут и как доктор, и как депутат, и как общественный деятель — у меня есть авторитет среди людей, поэтому я им говорю, а они меня слушают. Но энтузиазм заканчивается. Надеюсь, государство оценит усилия и заплатит за пакет (имеется в виду оплата услуг вакцинации НСЗУ — Delo.ua), поскольку мы стараемся и для себя тоже получить дополнительные средства центру.

У вас бывают какие-то непредвиденные случаи в связи с вакцинацией?

— Есть определенные стандарты, но иногда их приходится нарушать, скажем так, во благо. Например, однажды нам привезли 95-летнюю бабушку на машине, но нам было трудно ее вытащить оттуда, поэтому пришлось подстраиваться и сделать ей прививку прямо в автомобиле. Своеобразное отступление от правил из-за обстоятельств.

Очень много времени уходит на ожидание, пока старенькие раздеваются, одеваются, объяснения, куда будут колоть прививку. Чтобы это происходило быстрее, мы помогаем им раздеваться: расстегаем рубашки, снимаем рукава. Можно было бы сообщать по телефону, чтобы они заранее одевали одежду, которую легко снять, но чтобы сделать 300 прививок в день, всем это говорить невозможно. Поэтому в чем пришли, в том и пришли.

У нас многие заведения не приспособлены к такому — сами больницы небольшие, коридоры узкие. Но мы справляемся. Расставили людей: одни встречают и заполняют информированные согласия, другие отмечают пришедших, третьи вносят данные в систему, четвертые раздевают, пятые колют.

На вашей практике уже случался такой ажиотаж вокруг какой-то вакцины или препарата или такую ситуацию вы наблюдаете впервые?

— Я в медицине с 2004 года, где только не работала. Такого ажиотажа вокруг вакцин не видела никогда, оно и понятно, ведь раньше у нас таких эпидемий не было. Но считаю, что ажиотаж надуманный, просто мало препарата. Если бы нам привезли достаточное количество вакцин и она лежала как та, что колют детям, ситуация была бы понятнее. Каждый человек смог бы планировать время прививки. А у меня сейчас задача показать вакцинированных в субботу и воскресенье — так, в выходные люди хотят огороды садить и шашлыки есть, а не прививки делать.

В одной из амбулаторий полчаса после прививки приходится проводить на улице

Считаю, что массовая вакцинация должна быть организована для всех и должна быть доступной. Например, дали в день тысячу доз, а люди сами решают, когда им лучше сходить за прививкой. А мы сейчас сами для них все усложняем: сначала пациентов нужно записать, проконсультировать, уколоть, рассказать о возможных побочках, потом еще полчаса подождать. Люди после этого еще больше перепугаются и другим процедуру не посоветуют.

Обычно ЦПМСП и амбулатории особенно не в областных центрах достаточно небольшие заведения. Были ли у вас проблемы с выделением места под кабинет прививок от коронавируса?

— Мы сумели все устроить. Например, в одной из амбулаторий через один вход пациенты заходят в кабинет, вакцинируются, через другой выходят, на улице стульчики расставлены, чтобы они своей очереди могли дождаться или же 30 минут посидеть после прививки. Совсем маленьких амбулаторий у нас нет, но там, например, не было возможности обустроить место так, чтобы было, где сидеть в помещении — не один возле другого, а с соблюдением дистанции. Поэтому ждут на улице, а я возле них хожу как наседка. Есть такие, кто не хочет ждать полчаса, пытаются сбежать. Чтобы не было к нам претензий, мы объясняем, что для чего это нужно.

Даже на улице желающих вакцинироваться рассаживают с соблюдением дистанции

При этом прививки от коронавируса мы обычно делаем после обеда. Утром в этих кабинетах принимают инфекционных больных, а после 12:00 — это прививочный пункт. У нас нет возможности выделить отдельное помещение и разделить здоровых и больных, поскольку у нас не так много кабинетов. Поэтому мы пошли путем "до обеда лечим, после — вакцинируем".

Во всей стране говорят, что медиков катастрофически мало, рук не хватает. А как у вас обстоят дела с привлечением людей к вакцинации?

— У нас никто не спрашивает, хватает ли у нас людей. Чтобы все успевать, мы даже задействовали своих друзей — не медиков, те приходили, надевали халаты. Мы им объяснили, как встречать, как заполнять бумажки, и они нам помогали. Ведь они понимают, какое важное это дело, им все интересно. У меня одна медсестра за три часа сделала 160 прививок, говорит, что если я буду ей дедов раздевать, то успеет еще больше.

Не слишком удобно проводить вакцинацию с утра, в больницах в основном много больных, но после обеда начинается затишье, уже лучше. Проблематично вносить данные о прививках: необходимо заполнить несколько Google-таблиц, поделить информацию по нескольким отчетам по полу, по возрасту, при этом все должно сойтись.

Потом нужно внести данные в eHealth, а если кто-то не то написал или сказал, букву какую-то пропустил, то в системе можно и не найти того Ивана Иванова. То есть на это тоже уходит много времени, это непросто и проблемно. Но все все понимают. Мы же это делаем на благо будущего нашей страны, поскольку всем уже надоели эти карантинные ограничения.

Беседовала Мария Пирогова, специально для Delo.ua