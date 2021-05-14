Литва поставит Украине 100 тысяч доз вакцины против Covid-19

По инициативе Министерства иностранных дел Литвы правительство выделит странам "Восточного партнерства" 200 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции.

"Литва готова поделиться жизненно важными вакцинами с нашими восточными партнерами. Незамедлительно будет обеспечена техническая координация, чтобы первые дозы вакцины были доставлены нашим восточным партнерам как можно скорее", — говорится в сообщении ведомства.

Так, до сентября Литва планирует выделить 100 тысяч доз вакцины Украине, 15 тысяч — Грузии, а 11 тысяч — Молдове. Вопрос о распределении оставшихся доз вакцины будет рассмотрен в ближайшее время.

"Если ситуация позволит, мы пересмотрим это решение. Нашим партнерам нужно много доз вакцины. Мы надеемся, что другие страны-члены ЕС последуют примеру Литвы. Сегодня у нас есть возможность продемонстрировать литовскую солидарность. Особо хочу выделить ситуацию в Украине. Страна борется сразу с двумя вызовами: пандемия и военная агрессия Кремля", — отметил министр Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, процесс вакцинации в странах Европейского союза проходит быстро и гладко, однако Европа не будет в безопасности, пока не будут в безопасности ее соседи.

Отмечается, что данным решением Литва внесет свой вклад в пакет Team Europe, направленный на поддержку стран-партнеров в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями во всем мире.

Напомним, что в начале мая также стало известно, что власти Румынии собираются передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca в виде безвозмездного пожертвования.

В свою очередь, в конце апреля в правительстве Польши сообщили, что намерены в мае-июне поставить в Украину сразу 1,2 млн доз вакцин.