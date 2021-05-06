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Румыния бесплатно передаст Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca

В ближайшее время Румыния также начнет продавать вакцину AstraZeneca

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. Фото: Минздрав Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. Фото: Минздрав
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. Фото: Минздрав

Власти Румынии намерены передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca в виде безвозмездного пожертвования.

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу.

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"На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаем еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Молдове, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 тысяч доз вакцины Украине", — заявил он.

По словам премьера, в ближайшее время Румыния начнет продавать вакцину AstraZeneca.

Ранее Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio, на этот раз корейского производства. Ее будут использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем, кто был привит индийской Covishield.

В свою очередь Польша намерена в мае-июне поставить Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Точные сроки поставки будут зависеть от динамики поставок в Польшу.

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Также Украина ожидает в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer. В частности, поставки ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до Дня независимости вакцинацию от коронавируса в Украине должно пройти большинство украинцев, а правительство должно усилить коммуникацию.

Напомним, украинские ученые прогнозируют, что из-за дефицита вакцин от COVID-19 Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году.

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