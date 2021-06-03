"На вас заведено дело": украинские чиновники стали жертвой кибератаки от имени полиции

Департамент патрульной полиции Нацполиции сообщает о массовой рассылке 3 июня государственным органам и частным компаниям электронных писем от имени ее столичного управления с требованием предоставить определенную информацию.

"Сегодня резко возросло количество обращений о получении электронных писем от якобы государственных учреждений. Например, сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф", — сказано в нем.

В патрульной полиции заверили, что никаких подобных писем не рассылали, а речь идет об атаке киберпреступников.

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"Также предостерегаем, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и тому подобное) могут поступать и якобы от других госучреждений. Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, при открытии которых происходит загрузка вирусного файла, который заражает компьютер", — отмечают правоохранители.

Они просят проявлять бдительность, придерживаться интернет-гигиены и ни в коем случае не открывать любые запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту. Также граждан призывают проверять достоверность адреса отправителя, поскольку спам-сообщения, как сформулировали в полиции, "отправляются с неофициальных почтовых адресов".

Напомним также, что в мае Служба безопасности Украины заявила о разоблачении межрегиональной группы хакеров, распространявших вредоносное программное обеспечение, поймав на этом жителя Ивано-Франковской области.

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В апреле СБУ сообщила, что поймала херсонского хакера, наворовавшего у американцев сотни тысяч долларов. В марте полиция поймала одесского хакера, который собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге.

Тем временем дело разоблаченной в октябре 2020 года харьковской группы хакеров, взломавших 100 млн аккаунтов, в конце мая передали в суд.