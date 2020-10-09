IT и Телеком 50 минут назад

В Харьковской области арестовали хакеров, распространявших вредоносные программы (ФОТО)

Хакеры распространяли вредоносное программное обеспечение, которое давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан

Фото: пресс-служба Киберполиции Фото: пресс-служба Киберполиции
Фото: пресс-служба Киберполиции

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями следственного управления полиции Харьковщины, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, что правонарушители, обладая профессиональными знаниями в сфере IT, распространяли вредоносное программное обеспечение, которое давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан.

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По оперативной информации, к противоправной деятельности были привлечены хакеры из Киева и Харькова, а также IT-специалисты, которые сейчас находятся в США, Германии, Китае, России и Вьетнаме.

Злоумышленники получали логины и пароли от веб-сервисов, которые сохранены в настройках браузера. Обычно это входные данные в различные системы интернет-банкинга, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков и тому подобное.

После этого, используя логин и пароль, хакеры выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

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Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.

Во время предварительного осмотра техники было обнаружено вредоносное программное обеспечение, отделенные сервера, около 100 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, социальных сетей пользователей украинского и международного сегмента сети Интернет.

Фигурантам объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных части 3 статьи 28 части 2 статьи 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 23 сентября в Киеве во время спецоперации киберполиции и Службы безопасности ПриватБанка задержали четырех участников банды скиммеров, которые похищали данные карточек клиентов украинских банков для установки на банкоматы скимминговых устройств последнего поколения и снимали средства с помощью поддельных банковских карточек.

 

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