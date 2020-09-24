В Киеве задержали банду хакеров, которые опустошали банковские карты

23 сентября в Киеве во время спецоперации киберполиции и Службы безопасности ПриватБанка задержали четырех участников банды скиммеров, которые похищали данные карточек клиентов украинских банков для установки на банкоматы скимминговых устройств последнего поколения и снимали средства с помощью поддельных банковских карточек.

По информации пресс-службы ПриватБанка, подозреваемым инкриминируется мошенничество (сообщено о подозрении), незаконное использование специальных технических средств получения информации, несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, незаконные действия с платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам , незаконный сбиспользования или использование сведений, составляющих банковскую тайну, совершенные организованной группой.

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В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, по процессуального руководства Офиса генерального прокурора, оперативное сопровождение осуществляется Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины.

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Как сообщалось ранее, в Киеве сотрудники Департамента киберполиции и уголовного розыска задержали 32-летнего иностранца, который разыскивался за совершение киберпреступлений.

Напомним, американский банк Capital One объявил, что хакер получила доступ к 100 миллионам заявок на кредитные карты, 140 тысячам номеров социального страхования и 77 тысячам банковских счетов.