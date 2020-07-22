IT и Телеком 1 час назад

Власти США объявили вознаграждение $1 млн за двух украинских хакеров

Речь идет об Артеме Радченко и Александре Еременко

Хакер. Фото: Getty Images Хакер. Фото: Getty Images
Хакер. Фото: Getty Images

Государственный департамент США предлагает $1 млн вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать двух граждан Украины, разыскиваемых за киберпреступления.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, обнародованном в среду, 22 июля, на сайте ведомства.

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"Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до $1 млн за предоставление информации, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности двух граждан Украины, Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко, за участие в транснациональной организованной преступности, в частности, киберпреступности", — говорится в сообщении.

Известно, что в январе 2019 года власти США предъявили обвинения украинским хакерам в связи с их участием в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Радченко в мошеннической цифровой деятельности и заговоре с целью такой деятельности.

"Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали систему сбора и анализа данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем продали для собственной выгоды", — напоминает Госдеп.

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Комиссия после этого подала гражданский иск против Еременко и еще нескольких физических и юридических лиц.

Вознаграждение за помощь в поиске хакеров предлагают в рамках TOCRP — Программы вознаграждений в рамках борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Указано, что она, вместе с аналогичной программой для поиска причастных к наркопреступности, с 1986 года помогла привлечь к ответственности более 75 преступников со всего мира. Информаторам, которые помогли поймать их, Госдеп выплатил в общей сложности более $130 млн вознаграждения.

Ранее окружная прокуратура Нью-Джерси предъявила обвинение гражданину Украины Алексею Иванову в компьютерном мошенничестве.

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