Происшествия 30 минут назад

В США объявили ЧП из-за кибератаки на крупнейший трубопровод: обвиняют хакеров из России

Атаку якобы совершила преступная российская группа DarkSide

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В США была осуществлена хакерская атака на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов, Colonial Pipeline Company.

Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение, сообщает BBC.

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В частности, 8 мая компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя.

Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

Американская компания заявляет, что она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн жителей США.

В то же время чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.

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Вскоре в США заявили, что Россия ответственна за хакерскую атаку на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов Colonial Pipeline Company. В частности, атаку якобы совершила преступная группа DarkSide, передает CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного кибер-чиновника.

"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", — сообщило издание.

По словам источника, DarkSide обычно нацелена на страны, не говорящие по-русски.

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Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального воздействия на поставки топлива, заявил 9 мая официальный представитель Белого дома.

В свою очередь издания Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности российской группы DarkSide к кибератаке.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах Нидерландов из-за хакерской атаки на компьютерные сети поставщика услуг складского хранения и транспортировки Bakker Logistiek закончился сыр.

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