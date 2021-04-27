Происшествия 1 час назад

Спецслужбы России готовили мощную хакерскую атаку на госорганы Украины — СБУ

Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был отправить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением

Задержание курированного спецслужбами РФ украинского хакера. Фото: СБУ Задержание курированного спецслужбами РФ украинского хакера. Фото: СБУ
Задержание курированного спецслужбами РФ украинского хакера. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины не дали спецслужбам России осуществить мощную вирусную атаку на украинские госорганы.

Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

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"Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был отправить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников — заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В частности, в СБУ установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья.

"Через интернет он получил от гражданина России предложение на конфиденциальное сотрудничество. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы", — доложили в спецслужбе.

По замыслу "кураторов", он должен был отправить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Рассылка должна была обеспечить вирусное поражение закрытых электронных информационных систем государственных учреждений и органов местного самоуправления.

"Заказчики хотели получить несанкционированный доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.

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Указано, что в ходе проведенных следственных действий силовики изъяли электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения, а также переписку с кураторами РФ.

Известно, что организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Сейчас продолжается досудебное следствие.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что ее киберспециалисты совместно с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности разоблачили хакера, попытавшегося собрать персональные данные сотрудников службы через рассылку вредоносного программного обеспечения.

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