Общество 20 минут назад

Дело против харьковских хакеров, взломавших 100 млн аккаунтов, ушло в суд

Злоумышленникам грозит за содеянное до двенадцати лет лишения свободы

Фото: Киберполиция Фото: Киберполиция
Фото: Киберполиция

В суд передано дело против группы хакеров, похищавших, используя вредоносное программное обеспечение, логины и пароли к системам интернет-банкинга, аккаунтам в соцсетях, электронной почте. Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

Установлено, что создал преступную организацию 27-летний харьковчанин, который привлек к противоправной деятельности четырех сверстников.

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Данные о скомпрометированных паролях фигуранты формировали в базы и продавали другим хакерам, которые в свою очередь выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и интернет-банкинга с упрощенным входом.

Отмечается, что база фигурантов насчитывала более 100 млн дискредитированных учетных записей пользователей со всего мира.

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Злоумышленникам вменяют части 1 и 2 статьи 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией, а также участие в ней), статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей членами преступной организации) Уголовного кодекса.

Ныне правоохранители завершили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, что данное преступление местная полиция разоблачила в начале октября 2020 года.

Отметим также, что в апреле Служба безопасности Украины сообщила, что поймала херсонского хакера, наворовавшего у американцев сотни тысяч долларов. В марте полиция поймала одесского хакера, который собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге.

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