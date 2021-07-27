Полиция открыла дело на организацию "Стоп шлам", пытающуюся отсудить у НГЗ 9,2 млрд грн

Полиция начала уголовное производство в отношении общественной организации "Стоп Шлам", которая пытается отсудить у Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн по иску о возмещении морального вреда.

Об этом сообщили в пресс-службе НГЗ.

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Действия членов организации правоохранители квалифицируют по части 4 статьи 190 УК Украины как покушение на мошенничество в особо крупных размерах. Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом НГЗ, группа лиц сфабриковала документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от якобы 1279 членов организации о взыскании компенсации морального вреда.

Напомним, речь идет об истории с подачей иска в Заводский районный суд Николаева активистами общественной организации "Стоп Шлам", которые потребовали от НГЗ 9,2 млрд грн морального ущерба за загрязнение окружающей среды, что было подтверждено экспертизой не экологов, а психологов. Заводский районный суд в итоге удовлетворил этот иск. Действия активистов, суда и экспертов в Николаевском глиноземном заводе назвали спланированной рейдерской атакой, с чем согласился и министр юстиции Украины Денис Малюська.

В НГЗ подчеркнули, что согласно Закону Украины, "Об общественных объединениях" доходы или имущество общественного объединения не подлежат распределению между его членами, что и отражено в уставе ОО "Стоп Шлам".

Таким образом учредители организации ввели в заблуждение более тысячи человек для привлечения их в состав "Стоп Шлам" и дальнейшей подачи иска якобы в их интересах, но фактически для взыскания средств в пользу самой общественной организации.

Как уже сообщалось, "Стоп Шлам" была основана в Николаеве всего за несколько месяцев до подачи коллективного иска к НГЗ. А люди, анкетные данные которых фигурируют в иске, вообще не знают о деятельности "Стоп шлам" и поданном иске.

В качестве ключевого доказательства нанесения морального вреда членам общественной организации была предоставлена психологическая экспертиза, которую в дальнейшем в Министерстве юстиции признали незаконной и приостановили свидетельства экспертов, которые ее выполнили, не пообщавшись ни с одним из "пострадавших".

В случае доказательства вины основателей организации "Стоп Шлам", им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отметим, что в СМИ эту организацию связывают с Павлом Куфтыревым, которого называют профессиональным "экорейдером".