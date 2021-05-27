НГЗ оспорит в апелляции выплату 9,2 млрд гривен общественной организации "Стоп шлам"

Адвокаты Николаевского глиноземного завода считают неправомерным решение Заводского районного суда Николаева о выплате 9,2 млрд гривен морального ущерба членам общественной организации "Стоп шлам" и будут оспаривать его в апелляционной инстанции.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Юристы НГЗ считают, что процесс прошел с множественными процессуальными нарушениями.

"Мы считаем, что это решение незаконно: в суде не была доказана вина Николаевского глиноземного завода, не были установлены лица, которым якобы причинён моральный ущерб. Во время судебного заседания по делу Николаевского глиноземного завода адвокаты "Стоп шлам" не смогли предъявить суду оригиналы документов с подписями пострадавших, а предоставленные электронные копии имеют все признаки фиктивности, что может свидетельствовать о масштабном мошенничестве", — прокомментировала решение первой инстанции Оксана Карпенко, начальник юридического отдела Николаевского глиноземного завода, представлявшая его интересы на судебных заседаниях.

Она добавила, НГЗ предоставил на суде доказательства того, что деятельность завода не могла причинить моральный вред.

"Не установлено, в чем заключается моральный вред, который якобы был причинён хозяйственной деятельностью НГЗ. Не было приведено ни одного доказательства, которое подтверждало бы этот ущерб. — добавила Оксана Карпенко. — В свою очередь Николаевский глиноземный завод предоставил все необходимые доказательства и документы, показания, которые подтверждают, что хозяйственная деятельность завода никак не могла причинить моральный вред, поскольку предприятие действует в рамках правового поля", — подчеркнула юрист.

Карпенко также указала, что решение суда еще не вступило в силу.

"Решение суда первой инстанции в данном деле не вступило в силу и не подлежит исполнению. Николаевский глиноземный завод не признает законность этого решения и заявляет о готовности оспорить его в апелляционной инстанции", — заявила юрист.

Напомним, 26 мая Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которая действовала от имени своих 1 279 членов, и присудил взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за причиненный вред.

Как ранее сообщали СМИ, в ходе процесса адвокаты НГЗ неоднократно требовали отвода судьи Ирины Бобровой. Они настаивали на том, что ее действия были предвзяты и необъективны.