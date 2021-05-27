Николаевский глиноземный завод заявил о рейдерстве со стороны экологов

Николаевский глиноземный завод (НГЗ) считает, что решение Заводского суда в пользу общественной организации "Стоп Шлам" на сумму более 9 млрд грн неправомерно.

Как сообщает пресс-служба НГЗ, судья Заводского районного суда Ирина Боброва неправомерно приняла решение в пользу организации "Стоп Шлам", которая подала иск против Николаевского глиноземного завода на сумму свыше 9 млрд грн.

В НГЗ считают, что в суде не была доказана ни вина Николаевского глиноземного завода, ни установлены лица, которым был причинен моральный вред.

При этом, как заявили на предприятии, во время судебного заседания по делу Николаевского глиноземного завода (НГЗ) активисты "Стоп шлам" не смогли предъявить суду оригиналы документов с подписями пострадавших, а предоставленные электронные копии имеют все признаки фиктивности.

"Не установлено, в чем заключается моральный вред, который якобы был причинен хозяйственной деятельностью НГЗ, не было ни одного доказательства, которое бы подтверждало этот вред. В свою очередь Николаевский глиноземный завод предоставил необходимые доказательства и документы, показания, которыми подтвердил, что своей хозяйственной деятельностью он никак не мог причинить вред, потому что предприятие действует в рамках правового поля", — говорится в сообщении.

В НГЗ также добавили, что адвокаты предприятия шесть раз на протяжении процесса заявляли отвод судье в связи с тем, что действия судьи предвзяты и необъективны. В зал суда не пустили представителей прессы.

Николаевский глиноземный завод заявляет об оспаривании этого решения.

Напомним, Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам", которая действует в интересах своих 1 279 членов, и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") более 9,2 млрд грн за причиненный вред.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, а также жизни и здоровья человека.

Как ранее сообщалось, общественная организация "Стоп шлам" была основана в Николаеве всего за несколько месяцев до подачи коллективного иска к НГЗ на 9,2 млрд грн. С тех пор ее учредители отказываются от комментариев в СМИ, а сами истцы ничего не знают о процессе.

По информации СМИ, за атакой на Николаевский глиноземный завод может стоять Павел Куфтырев, которого называют "экорейдером".