Активисты, пытающиеся через суд получить от НГЗ 9 млрд грн, "припугнули" министра юстиции

Министр юстиции Украины Денис Малюська вступился за Николаевский глиноземный завод, который, по его словам, атакуют экорейдеры, пытающиеся через суд заполучить у предприятия 9,2 млрд грн, из-за чего "получил привет" от них в виде плакатов вокруг его дома.

Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, речь идет об истории с подачей иска в Заводский районный суд Николаева активистами общественной организации "Стоп Шлам", которые потребовали от НГЗ 9,2 млрд грн морального ущерба за загрязнение окружающей среды, что было подтверждено экспертизой не экологов, а психологов. Заводский районный суд в итоге удовлетворил этот иск.

Так, министр юстиции назвал незаконной экспертизу, которую провели в Киевском научно-исследовательском институте относительно ущерба от Николаевского глиноземного завода.