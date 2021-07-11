Активисты, пытающиеся через суд получить от НГЗ 9 млрд грн, "припугнули" министра юстиции

Министр юстиции Украины Денис Малюська вступился за Николаевский глиноземный завод, который, по его словам, атакуют экорейдеры, пытающиеся через суд заполучить у предприятия 9,2 млрд грн, из-за чего "получил привет" от них в виде плакатов вокруг его дома.
Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, речь идет об истории с подачей иска в Заводский районный суд Николаева активистами общественной организации "Стоп Шлам", которые потребовали от НГЗ 9,2 млрд грн морального ущерба за загрязнение окружающей среды, что было подтверждено экспертизой не экологов, а психологов. Заводский районный суд в итоге удовлетворил этот иск.
Так, министр юстиции назвал незаконной экспертизу, которую провели в Киевском научно-исследовательском институте относительно ущерба от Николаевского глиноземного завода.
Министр отметил, что если ранее подобные группы активистов вымогали деньги у застройщиков, то теперь переключились на крупные предприятия, которые имеют какой-то репутационный дефект. Например, вред экологии.
"Однако реальная цель нападения — получить большой денежный куш", — уверен министр.
Давлению "неизвестных патриотов", которые обклеили забор возле его дома плакатами, Денис Малюська подвергся после того, как комиссия при Минюсте отозвала свидетельства двух экспертов.
На них поступила жалоба от адвокатов Николаевского глиноземного завода, с которого общественники пытаются взыскать огромную сумму морального вреда, основывая на экспертизе психологов.
"Заключение, от которого глаза вылезают на лоб. Эксперты в одном заключении, без каких-либо разговоров с пострадавшими установили общий размер морального вреда, причиненного 1279 лицу, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого "условно-статистического" лица", — написал Малюська.
Общий размер морального вреда, установленный судебными экспертами-психологами, — 9,2 млрд гривен. Согласованные действия активистов, суда и экспертов, как убеждены работники Николаевского глиноземного завода, говорят о спланированной рейдерской атаке. В Минюсте это подтверждают.
"Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактов в нарушение установленных методик и здравого смысла", — подчеркнул министр.
Напомним, 6 июля рабочие Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд Николаевской области, где рассматривается жалоба на решение Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего иск общественной организации "Стоп шлам" к НГЗ.
Рабочие называют это "рейдерской атакой" и опасаются остановки предприятия, которая оставит без средств существования около 10 тысяч жителей Николаева.