Рабочие НГЗ вышли под Апелляционный суд Николаевской области: "Остановите рейдеров"

Больше полутысячи рабочих Николаевского глиноземного завода (НГЗ) вышли на митинг под Апелляционным судом Николаевской области, где сегодня начинается рассмотрение их жалобы на решение по иску организации "Стоп шлам".

Заводчане не согласны с решением Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего коллективный иск общественной организации "Стоп шлам", которая потребовала взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за якобы экологические нарушения.

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Как говорят работники завода, абсурдность ситуации состоит в том, что суд первой инстанции принял в качестве аргументов, представленных активистами, экспертизы, проведённые киевскими психологами. Те в свою очередь дали заключение о нанесении 1200 членам общественной экологической организации "морального ущерба" на сумму свыше 9 миллиардов гривен. Чем обоснована такая сумма, в ходе суда выяснить ответчикам так и не удалось.

"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", — заявил Алексей Медведь, глава профсоюза НГЗ, добавив, что для этого в качестве тарана используют наспех созданную "общественную организацию" с "мертвыми душами".

Адвокаты НГЗ выяснили, что в иске указаны несуществующие люди и лица, данные которых использовали без их ведома. Но все ходатайства защиты о вызове истцов в суд судья Ирина Боброва отклонила. Как и проигнорировала аргументы о сомнительности экспертизы психологов.

На неправомерное решение экспертов уже обратили внимание в Министерстве юстиции Украины. Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте приостановила действие их свидетельств.

"Продажные эксперты, судьи, чиновники — за них прячутся псевдоактивисты "Стоп шлам". Мы предлагали им прийти и высказать отрыто свои аргументы рабочим НГЗ, но активисты лицом к лицу обсуждать ничего не готовы, — отметил Медведь. – У нас работает почти четыре тысячи людей, а с их семьями — это 10 тысяч николаевцев, которых хотят лишить работы и дохода. Мы этого сделать рейдерам не позволим!"

Напомним, как ранее сообщалось, скандальному решению Заводского районного суда Николаева предшествовал ряд событий, которые позволили НГЗ говорить об организации целенаправленной атаки на предприятие. Организация "Стоп шлам" была создана всего за несколько месяцев до подачи иска и задекларировала своей целью борьбу именно с НГЗ. Сам иск был подан в ноябре 2020 года — и уже через несколько дней суд оперативно арестовал имущество предприятия. Заявление об аресте имущества завода было рассмотрено срочно ночью, поэтому гарантированно попало к дежурной судье Ирине Бобровой, которая его оперативно удовлетворила. Почему автоматическое распределение было осуществлено после окончания рабочего дня, председатель Заводского суда города Николаева Сергей Щербина объяснить не смог.

Когда журналисты попытались побеседовать с рядовыми членами организации, то установили, что люди, в интересах которых подавался иск, по указанным адресам не проживают. Другие заявили, что подписывали "какую-то бумагу" по просьбе знакомых и вообще ничего не знают о ситуации с заводом. Журналистское расследование, выявившее махинации и подлоги, вызвало настоящую истерику "общественников", заявивших о "давлении на активистов".