"Glovo становится маркетплейсом, как Amazon или Rozetka", — Даниэль Алонсо, Glovo

В компании Glovo Даниэль Алонсо занимает должность вице-президента подразделения Q-Commerce, а предыдущие два года он руководил направлением доставки из супермаркетов. До того, как Даниэль начал работать в Glovo, он около 5 лет руководил направлением электронной коммерции в американской сети супермаркетов Walmart.

Delo.ua пообщалось с Даниэлем Алонсо, чтобы узнать о планах по развитию dark stores в Украине, объемах инвестиций и расширении функционала мобильного приложения.

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Даниэль, поделитесь глобальными планами компании?

— Glovo становится крупным маркетплейсом, как Amazon или Rozetka. Глобально у нас уже представлены лучшие магазины игрушек, одежды, электроники, аптеки, супермаркеты и т. д. Независимо от размера города, где мы работаем, в приложении Glovo должны присутствовать категории любых товаров, доставку которых наши пользователи смогут заказать домой. Мы начинали с вертикали доставки еды из ресторанов, где у нас уже есть определенный успех, а сейчас наша цель максимально вырастить категорию быстрой доставки различных товаров, чтобы у человека была возможность сделать заказ, не выходя из дома.

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Вы сказали, что Glovo может доставить одежду из магазинов. Как это будет работать на практике, если, например, я заказала одежду, которая в итоге мне не подошла? Мне кажется, это не совсем практично, так как нужно оформлять возврат и т. д.

— Курьер вместе с товаром вам доставит чек этого магазина, чтобы вы при необходимости смогли вернуть товар в магазине. В будущем мы планируем интегрировать в приложение опцию возврата, но, откровенно говоря, сейчас люди еще не очень активно заказывают именно одежду. Главное, что пользователь точно знает, что может заказать что угодно, а мы — доставить.

Наш бизнес основан на скорости, и мы должны соответствовать этому. Например, в день Святого Валентина мужчины хотят, чтобы быстро доставили цветы для девушек. Также есть и другие события, как Черная пятница, а также Рождество, Пасха и другие большие праздники, когда люди активно что-то покупают или дарят подарки, которые нужно быстро доставить. Мы планируем расширяться и ускоряться и на украинском рынке, но все зависит от размеров городов и спроса.

До конца 2021 года сервис планирует запустить в Украине 32 dark stores и потратить на это 15 миллионов евро. Фото: Delo.ua

Давайте поговорим об открытии новых dark stores в Украине. Если вы хотите запустить доставку товаров или продуктов за 10 минут, тогда как близко должен располагаться один фулфилмент-центр к определенному району?

— Мы должны обеспечить доставкой 80% населения города, потенциальных или существующих пользователей Glovo в радиусе 2 километров. В радиусе одного километра у нас будет обеспечено 50% населения города, если мы говорим о Киеве. Поэтому шаг за шагом мы запустим 12 локаций в Киеве к концу августа, плюс еще 8 локаций до конца года. В итоге в столице до конца 2021 года будет 20 dark stores (англ. "темный магазин", маркет розничной торговли или распределительный центр, который обслуживает интернет-магазины. — Прим. Delo.ua).

Если говорить о других городах Украины, то сколько и где вы еще планируете запускать dark stores?

— До сентября мы планируем открыть в Одессе — 3, Днепре — 7, во Львове — 3 и в Харькове — 7. С учетом запланированных 12 dark stores в Киеве в итоге до конца года в Украине будет запущено 32 dark stores.

Сколько предусмотрено инвестиций для запуска dark stores в Украине?

— До конца года мы инвестируем 15 миллионов евро, учитывая расходы на ремонт помещений, которые мы арендуем для dark stores, маркетинговые активности, субсидирование проекта, ведь доставка будет бесплатной и т. д.

Сколько сборщиков заказов вы собираетесь набрать?

— Это зависит от локаций, сезонности, количества заказов и других моментов. Например, на старте работы dark store будет меньше сборщиков, со временем — больше и больше. В Барселоне мы начинали с шести сборщиков на одну локацию.

Как открытие dark store отразится на распределении заказов между курьерами? Возможно, из dark stores будут доставлять курьеры только на автомобилях?

— Я думаю, что, учитывая активный трафик в украинских городах, мы будем распределять заказы между курьерами на мотоциклах, чтобы обеспечить действительно быструю доставку. В Барселоне, к примеру, у нас микс из различного транспорта — мотоциклы, скутеры, велосипеды, совершенно не используем автомобили.

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Для пополнения ассортимента в dark store вы будете закупать товары и продукты напрямую у компаний или через посредника либо у магазинов?

— Мы всегда в поиске партнеров и работаем над расширением партнерской сети во всех странах, где присутствует сервис сегодня. Мы сотрудничаем и с ритейлерами, и с производителями напрямую. В ассортименте dark store будет то, что необходимо пользователям уже сейчас — недостающие ингредиенты в блюда, вода, хлеб, молоко, подгузники.

По вашим оценкам, заказы из dark store могут увеличить процент новых юзеров, которые в том числе будут активно делать заказы в других бабблах, например, в "Супермаркеты"?

— Все услуги Glovo дополняют друг друга. Если клиенту нужна быстрая доставка, то он выберет баббл "Glovo Express" (испанский вариант названия баббла, как будет называться баббл в Украине, пока неизвестно. — Прим. Delo.ua), где курьер уже за 10 минут доставит необходимое. Если не срочно, то клиент закажет из супермаркетов — там доставка за 30-40 минут. Некоторые клиенты пользуются нашими услугами в будние дни, а в выходной могут самостоятельно поехать в "Ашан" и купить нужное количество продуктов и товаров. Мы уже видим, как стремительно растет вертикаль ультрабыстрой доставки: в месяц мы доставляем примерно 160 тысяч заказов, и к декабрю мы планируем выполнить миллион заказов из dark store в Испании и Италии — об этом говорит наша аналитика и метрики, которые мы отслеживаем.

В Glovo намерены запустить в Украине супербыструю доставку за 10 минут. Фото: Delo.ua

На днях компания Glovo объявила о круглосуточной доставке, однако немного людей, которые будут заказывать еду ночью. Да и в Украине не так много заведений, которые работают круглосуточно. Как вы планируете работать?

— Рынок доставки растет. Есть много людей, которые не любят самостоятельно осуществлять покупки. Например, мало людей получают удовольствие от процесса покупки туалетной бумаги. Поэтому те же Amazon и Rozetka не занимаются продажей исключительно одного товара. Мы идем по такому же пути, как они: мы предлагаем максимальный ассортимент товаров, которые можно быстро доставить.

Иногда проще заказать доставку, а не тратить время на поход в магазин. Также не тратить время для приготовления еды, если есть возможность заказать готовые блюда из ресторана. Касательно одежды и других товаров, то, покупая их в интернет-магазине, зачастую клиент получит свой заказ на следующий день или в течение недели. Используя Glovo и при наличии товара в магазине, курьер доставит его клиенту не только в тот же день, но в течение часа.

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В других странах мы уже являемся партнерами с известными брендами, как ZARA, IKEA, и, соответственно, пользователи Glovo в Испании или Румынии могут заказать доставку одежды или мелкого декора для дома. То есть мы в Glovo стремимся к тому, чтобы облегчить жизнь людям.

Вы планируете работать с IKEA в Украине? С какими брендами еще ведете переговоры или уже достигли соглашения?

— Мы хотим работать с IKEA в Украине, но это вопрос времени. Касательно других брендов, то все, что вы сейчас видите в приложении Glovo, — это крупные компании, количество которых мы собираемся увеличивать. Сейчас крупный бизнес уже сотрудничает с Glovo, но это не предел.

Беседовала Наталья Лошакова, специально для Delo.ua