Glovo начал круглосуточную доставку заказов в пяти городах Украины

Сервис курьерской доставки Glovo заработал круглосуточно в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.

Как сообщает пресс-служба компании, пользователям сервиса в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре доступна опция заказа доставки не только в любой день недели, а и в любое время суток.

Курьеры Glovo круглосуточно доставляют заказы в пределах тех же зон, которые покрывает сервис в этих городах в дневное время суток. Стоимость доставки остается неизменной.

В ночное время пользователи приложения Glovo в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре уже могут заказывать доставку продуктов из супермаркетов, блюд из ресторанов, лекарств из аптек.

В Киеве и Львове пользователи могут заказать доставку из ресторанов Macdonald's, KFC и сети супермаркетов АТБ.

Кроме того, киевлянам круглосуточно доступна доставка продуктов из сети супермаркетов "Сильпо", лекарств из сети аптек АНЦ и Liki24, ​​а также блюд из ресторанов Banya club, Brooklynpizza, Me.Kava, Smilefood, Snak hot doner, Sushi X, The Burger, БПШ и кафе при АЗС Time-cafe, Socar, Socar Buta Cafe, OKKO Cafe.

Жителям Львова, соответственно, доступна опция заказа ночной доставки блюд из ресторанов I love kebab, а также продуктов из магазинов сети АЗC ОККО.

Сервис Glovo работает в формате 24/7 в Одессе с 8 июня и уже имеет положительную динамику по количеству заказов в ночное время.

"Мы изучаем спрос на новые опции в Glovo, анализируем информацию и исследуем возможности адаптации их в приложение. Важно, чтобы их имплементация была выгодной для всех участников платформы. С переходом на режим 24/7 пользователи сервиса имеют доступ к доставке чего-либо в любое время, партнеры имеют больше заказов, курьеры Glovo получают больше бонусов за ночные доставки, а сервис получает комиссионные за свои услуги — это обеспечит сбалансированное развитие нашей платформы", — рассказал генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Чтобы начать пользоваться сервисом Glovo, необходимо загрузить приложение с App Store или Google Play на свой смартфон, создать учетную запись, выбрать способ оплаты, проверить геолокацию и определиться с заказом. Пользователями приложения Glovo могут стать только совершеннолетние лица.

В случае возникновения вопросов относительно заказа, пользователи могут связаться с курьером или оператором службы поддержки. Курьеры Glovo осуществляют доставку менее чем за час, что возможно благодаря передвижению по городу удобными видами транспорта и оптимальными маршрутами.

С переходом в режим круглосуточной доставки через внутренние каналы коммуникации подключенным к платформе курьерам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и использования снаряжения со светоотражающими элементами.

Напомним, что на сегодняшний день сервис Glovo работает уже более чем в 650 городах в 22 странах Европы, Центральной и Южной Америки и Африки.

Ежемесячно доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказ доставляют более 50 тысяч курьеров. В Украине компания работает уже в 31 городе: с 17 мая Glovo запустила работу в Ужгороде.