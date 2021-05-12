Кибератака на Glovo: хакеры продают в даркнете данные клиентов и курьеров службы

Компьютерные взломщики получили доступ к личным данным десятков миллионов клиентов и сотрудников сервиса доставки еды Glovo.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Yarix, которая занимается кибербезопасностью.

В агентстве отмечают, что в настоящее время злоумышленники хотят продать украденный архив размером 160 ГБ с именами, номерами телефонов, паролями и данными платежных систем клиентов примерно за $85 000 через даркнет.

"Несмотря на то, что неавторизованная третья сторона могла получить доступ к номерам IBAN и Tax ID в течение короткого периода времени, мы можем подтвердить, что к данным кредитных и дебетовых карт у них доступа не было", — рассказал представитель Glovo.

Как заявил гендиректор Yarix Мирко Гатто, специалистам его компании удалось получить некоторые данные из похищенной базы.

По его словам, информация содержит платежные реквизиты и учетные данные для доступа к Glovo.

Гатто рекомендовал клиентам Glovo изменить пароль и следить за транзакциями на их банковских картах.

Напомним, что ранее сервис Glovo запустил первый Dark store и вторую "облачную кухню" в Украине. Ранее сообщалось, что на брифинге в честь второй годовщины присутствия сервиса доставки Glovo в Украине генеральный менеджер Дмитрий Расновский рассказал, что компания вышла на безубыточность с учетом больших инвестиций в рост и развитие бизнеса.