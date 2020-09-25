Сервис Glovo запустил первый "dark store" и вторую "облачную кухню" в Украине

25 сентября 2020 года, компания Glovo анонсировала открытие первого "dark store" и второй "облачной кухни" в Киеве.

Об этом сообщил генеральный менеджер компании Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

По словам Расновского, учитывая растущий спрос со стороны пользователей, компания Glovo приняла решение открыть второй "Cook Room" на рынке Украины. В планах сервиса расширение сети "облачных кухонь" и запуска заведений такого формата и в других городах.

"Сегодня в разных районах Киеве работает уже две наши "облачные кухни", где суммарно представлено более 50 ресторанов. Выбирая локацию для открытия будущих Cook Room, мы в первую очередь руководствуемся наличием контента — ресторанов, магазинов — в районах города. "Облачные кухни" решают проблему отсутствия достаточного количества заведений в плотно заселенных районах города. Мы стремимся обеспечить пользователей приложения Glovo выбором, дать им возможность заказать блюда из разных заведений, даже если физически их нет рядом. Например, второй Cook Room уникален тем, что у жителей Киева появится возможность заказать в Glovo блюда из сети ресторанов Chin Chin, которые присутствуют только в Одессе. Я убежден, что за Cook Room будущее, ведь с ней мы развиваем виртуальную инфраструктуру городов и украинский локальный бизнес ", — отметил Расновский.

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Расновский добавил, что со стороны Glovo инвестиции во второй Cook Room были меньше, чем в запуск первого. Однако, со стороны партнеров инвестиции увеличиваются. Окупаемость самого проекта ожидается, примерно, через 12-18 месяцев.

"Облачные кухни" в партнерстве с Glovo гарантируют низкий порог входа и инвестиций в масштабирования бизнеса. Сегодня во втором Cook Room представлено уже 7 наших ресторанов, которые в день готовят блюда минимум для 250 пользователей приложения Glovo ", - комментирует партнер проекта, генеральный директор компании Foodz Ukraine Яна Кривенко.

"Dark store", или "dark supermarket" — магазин без продавцов и покупателей, доступный только для курьеров сервиса доставки. Концепт, сочетающий в себе склад и современный супермаркет. Между стеллажами курсируют профессиональные "пикеры" заказов: технологии позволяют им быстро собирать заказанные онлайн продукты и товары. Затем уже укомплектованные продуктовые наборы забирают курьеры Glovo и доставляют пользователям сервиса.

В "dark store" продаются продукты питания и товары повседневного спроса. Это позволяет улучшить инфраструктуру городов, а именно создает для пользователей дополнительный доступ к получению нужных продуктов и товаров. Таким образом, пользователи сервиса Glovo в Киеве смогут без длительного ожидания доставки или очередей получить все необходимые продукты.

Открытие "dark store", которые в Glovo получили название "SuperGlovo", компания начала с 2018 года. В мире функционируют уже 7 SuperGlovo, расположенных в Барселоне, Мадриде, Буэнос Айресе и Лиме. Сейчас компания Glovo демонстрирует готовность делиться своим международным опытом и экспертизой с местными предпринимателями Украины.

Напомним, что дебютную украинскую "облачную кухню" компания Glovo открыла весной 2020 года. Первыми партнерами в Киеве стали Kitaika, 3B Café, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine. Сейчас в первой "облачной кухни" работает одновременно 15 ресторанов-партнеров Glovo.