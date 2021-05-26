Экономика 20 минут назад

Glovo поглотил сразу три сервиса доставки в шести странах Восточной Европы

Кроме того, ожидается закрытие заявленной ранее сделки и в седьмой стране региона — Словении

Испанский сервис быстрой доставки Glovo купит несколько компаний из группы Delivery Hero — другого известного международного сервиса доставки, работающего в странах Центральной и Восточной Европы.

Как говорится в сообщении компании, Glovo покупает бренд Foodpanda в Румынии и Болгарии, бренд Donesi в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также бренд Pauza в Хорватии в рамках соглашений на общую сумму в 170 млн евро.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Ожидается, что соглашения в странах бывшей Югославии и в Болгарии будут подписаны в течение следующих нескольких недель при условии выполнения предыдущих договоренностей и получения соответствующих разрешений от регулирующих органов. В Румынии сделка состоится после согласования с антимонопольным комитетом.

Читайте также:
В Glovo опровергли информацию об утечке персональных данных клиентов и намерены идти в суд

В компании также напоминают, что недавно Glovo объявила о слиянии с локальным сервисом доставки Ehrana в Словении. Отмечается, что подписание соглашения состоится "в ближайшие несколько месяцев", и сейчас Glovo тесно сотрудничает с Ehrana над стратегией перехода пользователей, партнеров и курьеров.

"В нашей долгосрочной стратегии развития основной фокус всегда сосредотачивался на рынках, где мы видим возможности для лидерства и где сможем построить устойчивый бизнес. Центральная и Восточная Европа — очень важная часть этой стратегии. В этом регионе действительно активно пользуются сервисами доставки, и мы рады укреплению нашего присутствия и расширению покрытия сервиса", — отметил соучредитель и гендиректор Glovo Оскар Пьер.

В свою очередь, соучредитель и гендиректор Delivery Hero Никлас Остберг заявил, что хотя компании удалось добиться лидерства на Балканах, с учетом ее нынешних операционных приоритетов она пришла к выводу, что у Glovo сейчас больше возможностей для развития этого бизнеса.

Напомним, что на сегодня Glovo работает уже в более чем 650 городах в 22 странах Европы, Центральной и Южной Америки и Африки. Ежемесячно доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказ доставляют более 50 тысячи курьеров. В Украине компания работает уже в 31 городе: с 17 мая Glovo запустила работу в Ужгороде.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинские ТЭС возглавили рейтинги загрязнения среди электростанций Европы
Украинские ТЭС возглавили рейтинги загрязнения среди электростанций Европы
"Украинскую правду" купил Томаш Фиала
"Украинскую правду" купил Томаш Фиала
Из сектора Газа вывезли 109 украинцев и 17 граждан третьих стран — МИД
Из сектора Газа вывезли 109 украинцев и 17 граждан третьих стран — МИД
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Без обязательств. Что будет с тарифами и отопительным сезоном без фиксации цены на газ

  3. Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня: они были закрыты более года

  4. Информатаки против Шурмы из "Укроборонпрома" мог заказать Коломойский — СМИ

  5. Китайская Xiaomi выиграла суд у Пентагона и вышла из-под санкций США

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...