Glovo поглотил сразу три сервиса доставки в шести странах Восточной Европы

Испанский сервис быстрой доставки Glovo купит несколько компаний из группы Delivery Hero — другого известного международного сервиса доставки, работающего в странах Центральной и Восточной Европы.

Как говорится в сообщении компании, Glovo покупает бренд Foodpanda в Румынии и Болгарии, бренд Donesi в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также бренд Pauza в Хорватии в рамках соглашений на общую сумму в 170 млн евро.

Ожидается, что соглашения в странах бывшей Югославии и в Болгарии будут подписаны в течение следующих нескольких недель при условии выполнения предыдущих договоренностей и получения соответствующих разрешений от регулирующих органов. В Румынии сделка состоится после согласования с антимонопольным комитетом.

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В компании также напоминают, что недавно Glovo объявила о слиянии с локальным сервисом доставки Ehrana в Словении. Отмечается, что подписание соглашения состоится "в ближайшие несколько месяцев", и сейчас Glovo тесно сотрудничает с Ehrana над стратегией перехода пользователей, партнеров и курьеров.

"В нашей долгосрочной стратегии развития основной фокус всегда сосредотачивался на рынках, где мы видим возможности для лидерства и где сможем построить устойчивый бизнес. Центральная и Восточная Европа — очень важная часть этой стратегии. В этом регионе действительно активно пользуются сервисами доставки, и мы рады укреплению нашего присутствия и расширению покрытия сервиса", — отметил соучредитель и гендиректор Glovo Оскар Пьер.

В свою очередь, соучредитель и гендиректор Delivery Hero Никлас Остберг заявил, что хотя компании удалось добиться лидерства на Балканах, с учетом ее нынешних операционных приоритетов она пришла к выводу, что у Glovo сейчас больше возможностей для развития этого бизнеса.

Напомним, что на сегодня Glovo работает уже в более чем 650 городах в 22 странах Европы, Центральной и Южной Америки и Африки. Ежемесячно доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказ доставляют более 50 тысячи курьеров. В Украине компания работает уже в 31 городе: с 17 мая Glovo запустила работу в Ужгороде.