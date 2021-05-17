Сервис курьерской доставки Glovo начал работу в Ужгороде

Сервис курьерской доставки Glovo c 17 мая начал работу в Ужгороде. Как говорится в сообщении компании, это уже 31-й город в Украине, где будет работать сервис.

"Игра сервиса в городе сосредоточена в центральной части, в пределах улицы Бабьяка на западе и улицы Гранитной на востоке, и простирается от улицы Лесной на севере до улицы Мира на юге города. Курьеры Glovo будут доставлять заказы в городе ежедневно с 11:00 до 22:30", — сказано в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В компании напоминают, что через ее мобильное приложение можно заказать доставку готовой еды из ресторанов, продукты из супермаркетов, товары из магазинов здоровья и красоты или медикаменты из аптек, однако размер заказа не может превышать габариты фирменного рюкзака курьера 40х40х30 и вес 9 кг.

Читайте также: В Glovo опровергли информацию об утечке персональных данных клиентов и намерены идти в суд

Время доставки заказов составляет до 35 минут. При этом пользователи могут отследить статус доставки заказа в реальном времени с помощью карты в приложении. В случае возникновения вопросов, связанных с доставкой, они могут связаться с курьером и с оператором службы поддержки в приложении.

В период обострения эпидемиологической ситуации в Украине сервис рекомендует использовать бесконтактную доставку и безналичный способ расчета. Кроме этого, в приложении есть функция онлайн-чаевых курьеру — от 0 до 30 грн. Чаевые будут добавлены к сумме для оплаты, а после доставки заказа курьер получает информацию об их наличии и размере.

"С сегодняшнего дня жители Ужгорода уже могут заказывать доставку в ряду партнеров Glovo в городе, среди которых сети супермаркетов АТБ и магазинов Еvа. Стоимость доставки в баббле "Рестораны" составляет 25 грн, а в "Супермаркеты", "Магазины", "Здоровье и красота" — 30 грн. До 17 июня на все заказы в баббле "Рестораны" доставка будет бесплатной.

В Glovo отмечают, что на сегодня работают уже в более чем 650 городов в 22 странах Европы, Центральной и Южной Америки и Африки. Ежемесячно доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказ доставляют больше 51 тысячи курьеров, а количество ассоциированных партнеров достигает 25 тысяч. Ежемесячно курьеры сервиса Glovo доставляют более 6,7 млн заказов во всех странах. В Украине сервис начал работу в октябре 2018 года.