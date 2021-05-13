40 минут назад

В Glovo опровергли информацию об утечке персональных данных клиентов и намерены идти в суд

В компании заверили, что не имеют доступ к данным кредитных карт клиентов

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Компания Glovo опровергла информацию в публикации издания Bloomberg о том, что в ходе кибератаки, которая произошла 12 мая, злоумышленники получили доступ к личным данным десятков миллионов клиентов и сотрудников сервиса доставки еды Glovo и хотят продать их. Из-за ложной информации в СМИ компания Glovo намерена идти в суд. 

Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили в пресс-службе украинского офиса компании. 

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Напомним, что 12 мая по данным Bloomberg со ссылкой на компанию Yarix, которая занимается кибербезопасностью, стало известно, что злоумышленники получили доступ к архиву сервиса Glovo размером 160 ГБ с именами, номерами телефонов, паролями и данными платежных систем клиентов и хотят их продать через даркнет примерно за $85 тысяч.

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В Glovo заверили, что информация о продаже данных в даркнете не соответствует действительности.

"Относительно недавнего появления публикаций в издании Bloomberg о том, что данные кредитных и дебетовых карт пользователей сервиса Glovo были доступны для продажи в даркнете, мы заверяем, что эта информация не является правдивой. Мы не храним информацию о кредитных и дебетовых картах в системе наших данных. Проводя расследование, представители Glovo встретились с итальянской компанией по кибербезопасности Yarix Security, которая ранее заявила о владении данными кредитных карточек пользователей из нашей базы данных. В ходе встречи компания Yarix Security признала, что не может проверить, имеет ли эта информация какое-либо отношение к сервису Glovo. Мы уверены, что нет, поскольку мы не храним такие данные", — заявили в Glovo. 

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Также компания осуждает распространение ложной информации в СМИ и намерена идти в суд, чтобы защитить репутацию компании. 

"Мы решительно осуждаем распространение непроверенной информации в СМИ с целью рекламы и привлечения внимания общественности. Компания Yarix Security решила воспользоваться нашим брендом для собственной выгоды, предоставляя ложную информацию, невзирая на то, какое беспокойство это может вызвать у наших пользователей, курьеров и партнеров. Мы не будем стоять в стороне, когда наносят ущерб нашей репутации путем распространения ложной информации в СМИ. Мы готовы на решительные действия с целью защиты нашей репутации и уже начали обсуждение дальнейших шагов по судебным искам",  — резюмировали в Glovo. 

Напомним, что в 2020 году компания Glovo запустила функцию самовывоза заказа. 

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