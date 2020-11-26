Glovo запустила функцию самовывоза

Сервис доставки Glovo 25 ноября запустил функцию самовывоза из ресторанов. Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

С новой опцией пользователи сервиса смогут оформить заказ в приложении и забрать его непосредственно из заведения. На момент запуска функция самовывоза активирована для более 8% партнеров. Пока она работает в тестовом режиме.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Услуга бесплатна, то есть клиент будет оплачивать только стоимость заказа. Чтобы воспользоваться ею, нужно установить или обновить приложение Glovo в App Store или Google Play до последней версии.

В меню "Рестораны" или "Кофе и десерты" нужно вверху экрана установить режим "на вынос". После оформления и оплаты заказа клиент может просмотреть маршрут до заведения в картах.Заказ можно запланировать на конкретное время.

По словам генерального менеджера Glovo в Украине Дмитрия Расновского, опция самовывоза позволит снизить количество физических контактов между людьми в период пандемии, а для бизнеса это станет возможностью дополнительно увеличить число клиентов и заказов.

В дальнейшем в Glovo планируют активировать опцию для 90% ресторанов и кафе, являющихся партнерами компании.

Напомним, что в сентябре у Glovo появилась подписка на бесплатную доставку за 199 грн в месяц, а также первый "dark store" и вторая "облачная кухня" в Украине

Отметим также, что согласно свежим данным Госслужбы статистики, в третьем квартале инвестиции в курьерскую деятельность в Украине выросли в 18 раз — и это единственная сфера в Украине, в которую активно вкладывают во время кризиса из-за эпидемии Covid-19.