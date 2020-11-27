"Мы просто хотим получать наши деньги": рестораторы снова недовольны работой с Glovo

Украинские рестораторы снова жалуются на сервис Glovo, который, по их словам, задолжал деньги за полтора месяца сотрудничества. В этот раз жалоба поступила от ресторана Food vs Marketing, который на своей странице в Facebook написал пост о том, что сервис Glovo не платит деньги и не выходит на связь.

"Друзья, помогите найти контакты людей, которые работают в Glovo. Мы хотим продолжать сотрудничество с ними, но еще больше мы хотим получить наши деньги, чтобы платить зарплату команде! За последние 1,5 месяца нас перекидывают из отдела в отдел и не дают четкого ответа", — указано в посте Food vs Marketing.

Аналогичный пост был опубликован на странице Food vs Marketing в Instagram, где к дискуссии присоединились другие рестораторы, которые также жаловались на сервис Glovo.

"У Glovo уже довольно давно существует данный нюанс, не знаю что касательно расчетов через фиатные деньги, но вот те транзакции, что проходят по безналичному расчету остаются у них в кредиторской задолженности). Собственно это наблюдается уже далеко не первый месяц, увы", — написал пользователь artificial_mind.

Отметим, что это уже не первая жалоба со стороны рестораторов в адрес сервиса по доставке еды. В феврале этого года о долгах сервиса доставки перед ресторанами начали обсуждать после того, как в Facebook появился пост Соавтора и руководителя ресторана Tin Tin Влада Максимова. К дискуссии присоединились и другие представители ресторанной отрасли. Некоторые писали, что изначально не стали работать с Glovo, так как посчитали их ненадежными партнерами.

В частности, сообщалось, что несколько заведений, которые работают с Glovo, заявили, что сервис не выплачивает долги — от 10 тысяч до 30 тысяч гривен на ресторан. И этим заведениям пришлось заблокировать работу с должниками, а некоторые даже были намерены судиться.

В августе текущего года СЕО сети ресторанов Mario's Полины Левицкой также написала пост в Facebook о задолженности большой суммы еще с начала 2020 года. Ресторатор отметила, что письма остаются без ответов, звонить некуда, сверки делать не с кем. Однако после того, как Левицкая вынесла скандал на публику конфликт был решен и компании достигли договоренности.

Delo.ua обратились к Glovо за официальным разъяснением ситуации, однако ответа пока не получили.

Напомним, что на брифинге в честь второй годовщины присутствия сервиса доставки Glovo в Украине генеральный менеджер Дмитрий Расновский рассказал, что компания вышла на безубыточность с учетом больших инвестиций в рост и развитие бизнеса.