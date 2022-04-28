Дни независимости: как украинские айтишники мобилизовали на защиту Украины Роланда Эммериха и мать Илона Маска

Сразу после вторжения РФ в Украину холдинг TECHIIA запустил расширенную программу по поддержке свободы Украины. На победу работают сотрудники, партнеры и всемирно известные инфлюэнсеры

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Защита – общее дело

Международный холдинг TECHIIA до полномасштабного вторжения РФ в Украину развивал 10 технологических направлений более чем в 60 странах. Компания — не новичок в благотворительности. Уже несколько лет «Фонд Течение», внутренняя общественная организация холдинга, заботится о здоровье украинцев. В частности, Фонд закупает новейшее оборудование для региональных медицинских учреждений и финансирует детский центр инклюзии и коррекции «Ева».

В первые дни открытой агрессии РФ благотворительную программу расширили. Главной целью определили гуманитарную помощь защитникам Украины. Учредители сразу выделили более 100 млн. грн собственных средств для закупки военной амуниции, средств индивидуальной защиты, оборудования, одежды, обуви и тактических аптечек.

«Мы украинцы. Наша украинская кровь кипит, и ее течение побуждает нас действовать. Мы свободные люди, отстаиваем свою свободу. Мы стремимся жить в мире на своей земле», — заявили соучредители холдинга Олег Крот и Юрий Лазебников.

Локомотивом «оборонительной» программы стали ее сотрудники, среди которых бывшие участники АТО, а также люди с опытом волонтерства.

«Мы срочно сформировали две команды волонтеров: одна в Украине, другая в США», — рассказывает Олег Крот, управляющий партнер TECHIIA Holding. Украинская группа аккумулирует необходимые средства, формирует заказы, закупает снаряжение и доставляет заказчикам. Денежные средства поступают как от владельцев TECHIIA, так и от партнеров и волонтеров.

Локомотивом «оборонительной» программы стали ее сотрудники, среди которых бывшие участники АТО, а также люди с опытом волонтерства

Главное правило «Фонды Течение» — закупка крупными партиями направления у производителей и передача направления защитникам на передовую. Таким образом, можно максимально эффективно использовать каждую гривну. О нуждах фронта украинская команда знает не понаслышке, ведь сотрудничает с Генштабом ВСУ. «Мы стараемся давать все необходимое именно на передовую, потому что доставлять туда грузы намного сложнее, чем, например, в ТРО», — говорит Олег Крот.

С первых дней войны «Фонд Течение» поставляет в войска бронепластины и бронежилеты 3-го и 4-го класса защиты, баллистические шлемы, тактическую одежду, бинокли, генераторы, защищенные ноутбуки, средства радиосвязи, разгрузки. На днях холдинг сообщил, что передал защитникам Украины шесть БПЛА SKIF производства компании Culver Aviation, входящей в TECHIIA.

«Фонд Течія» уже оказал гуманитарной помощи защитникам Украины на 231 млн грн

Заботятся также о переселенцах. 400 тыс. грн «Фонд Течение» передал на обеспечение горячими обедами полиции, спасателей, теробороны, пациентов больниц Киева, а также переселенцев из Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Средства перечислили кейтеринговой компании Food Imperial, которая готовит вкусные и питательные обеды и доставляет их нуждающимся.

Холдинг передал защитникам Украины шесть БПЛА SKIF производства компании Culver Aviation, входящей в TECHIIA.

Общественная организация «Фонд Течение» по состоянию на 23 марта закупило и начала передавать гуманитарной помощи на 231 млн грн. «Чтобы расширять возможности, мы подписали Меморандум о предоставлении помощи защитникам страны с ассоциацией IT Ukraine и начали партнерство с IT Dnipro Community. Все это стало сигналом сотрудничества от технологического кластера Украины», — отмечает Олег Крот.

Маск и Эммерих - за Украину

Вторая, лос-анджелесская команда волонтеров TECHIIA ищет доноров за границей. Топы холдинга рассказывают американским бизнесменам о борьбе и нуждах Украины, и объединяя их усилия для программы поддержки.

«Фонд Течение» также присоединилась к всемирному движению #StandwithUkraine, цель которого — привлечь к поддержке Украины известных людей. Платформой для публичных людей из мира бизнеса, политики и развлечений стала киберспортивная арена WePlay Arena L. A. в Калифорнии, США.

«Наша арена получила желто-голубой цвет — так мы объединяем поддержку людей, которые готовы вместе с Украиной защищать свободу и мир от российской агрессии», — рассказывает Ольга Булыгина-Лазебникова, Charity Networking Officer ОО «Фонд Течение», которая является идейным вдохновителем проекта .

Героями первых видео в поддержку Украины стали Мэй Маск и американский кинорежиссер Роланд Эммерих. «Как бы там нибыло, а украинцы победят. Я в этом уверен. Потому что они борются за свою страну, за свободу, за демократию», — заявил режиссер в своем видеообращении.

Роланд, создатель масштабных лент «День независимости», «Послезавтра» и «2012», уже сказал, что хочет создать картину об украинской победе. Проект известного кинематографиста внесет свой вклад в восстановление нашей страны после войны, уверена Ольга Булыгина-Лазебникова.

Новая география

После вторжения российских войск в Украину одна из компаний холдинга Culver Aviation перенесла производство и офис разработки из Киева на запад страны. На новой локации компания продолжает разрабатывать беспилотники и ПО для воздушного мониторинга.

90% пилотов компании Culver Aviation по разработке БПЛА холдинга TECHIIA пошли в ряды ВСУ, терробороны и другие силовые структуры

В настоящее время треть коллектива работает на производстве, остальные защищают страну от агрессора. Большинство пилотов компании пошли в ряды ВСУ, терробороны и другие силовые структуры. Предприятие продолжает расширять команду на западе страны, нанимая сотрудников среди местных жителей и переселенцев. Открыли курсы операторов дронов, чтобы переселенцы могли получить востребованную профессию.

География международных бизнесов тоже претерпела изменения. Киберспортивный бизнес WePlay Esports ушел из России и Белоруссии. Сейчас он сосредотачивается на западных рынках, в том числе на американском.

Разработка компании ENESTECH Software, облачная платформа SENET, помогающая управлять киберклубами более чем в 60 странах, тоже покинула рынок агрессора и его партнеров. Теперь платформа будет больше фокусироваться на рынках Вьетнама и США.

В мае холдинг TECHIIA планирует обновить стратегию развития, но в фокусе останутся технологические бизнесы

Вторжение РФ временно поменяло планы продуктовой IT-компании JMIND. Именно 24 февраля она должна была провести презентацию и запустити продажи нового видеостримингового продукта Infinite. Отложив на несколько недель основные проекты, компания разработала некоммерческое приложение Blend Social, чтобы поддержать пострадавших от войны. «Благодаря Blend Social мы объединяем тех, кто оказался в беде, и тех, кто стремится помочь», — объясняет Елена Шостак, CEO JMIND.

Вместе с социальными и гуманитарными проектами руководителям компании удается развивать и бизнес. «Мы должны работать и зарабатывать, ведь необходимо поддерживать экономику Украины деньгами, давать ресурсы сотрудникам. Социальных проектов для этого мало», — объясняют TECHIIA.

Учредители TECHIIA многие уроки выучили еще с 2014 года, поэтому холдинг встретил войну подготовленным: с резервами, партнерскими связями и диверсификацией. Бизнес-направлений у компании немало, и ни одно из них не было зациклено на российском рынке.

Война стала катализатором для дальнейшего переформатирования. В настоящее время в компании обновляется стратегия развития, которую планируют утвердить в начале лета. TECHIIA следует тактике сохранения украинских талантов. Для этого ввели мораторий на увольнение персонала, сотрудникам выплачивают зарплаты, при необходимости авансом за 2-3 месяца.

Война ускорила поиск новых рынков и переформатирование международных технологических бизнесов холдинга TECHIIA

Однако фокус бизнеса холдинга остается неизменным. Приоритет TECHIIA по-прежнему – технологические проекты. «География бизнеса расширится, фактически рынком холдинга становится весь мир», - уверен Олег Крот.

Перспективным направлением TECHIIA может стать строительство современной недвижимости. Как говорят в холдинге, это будет не только бизнесом, но и инструментом послевоенного восстановления новой Украины.