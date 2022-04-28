Дні незалежності: як українські айтішники мобілізували на захист України Роланда Еммеріха та матір Ілона Маска

Одразу після вторгнення РФ в Україну холдинг TECHIIA запустив розширену програму підтримки свободи України. На перемогу працюють співробітники, міжнародні партнери та всесвітньо відомі інфлуенсери

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Захист — спільна справа

Міжнародний холдинг TECHIIA до повномасштабного вторгнення РФ в Україну розвивав 10 технологічних напрямів у понад 60 країнах. Компанія — не новачок у благодійності. Уже кілька років «Фундація Течія», внутрішня громадська організація холдингу, опікується здоров’ям українців — зокрема, закуповує новітнє обладнання для регіональних медичних установ і фінансує дитячий центр інклюзії та корекції “Єва”.

У перші дні відкритої агресії РФ благодійну програму розширили. Головною метою визначили гуманітарну допомогу захисникам України. Засновники відразу виділили понад 100 млн грн власних коштів для закупівлі військової амуніції, засобів індивідуального захисту, обладнання, одягу, взуття і тактичних аптечок.

«Ми українці. Наша українська кров кипить, і її течія спонукає нас діяти. Ми вільні люди, відстоюємо свою свободу. Ми прагнемо жити у мирі на своїй землі», — заявили співзасновники холдингу Олег Крот та Юрій Лазебников.

Локомотивом «оборонної» програми компанії стали її співробітники, серед яких колишні учасники АТО, а також люди з досвідом волонтерства.

«Ми терміново сформували дві команди волонтерів: одна в Україні, друга у США», — розповідає Олег Крот, керівний партнер TECHIIA Holding. Українська група акумулює необхідні кошти, формує замовлення, закуповує спорядження і доставляє замовникам. Кошти надходять як від власників TECHIIA, так і від партнерів та волонтерів.

Локомотивом «оборонної» програми компанії стали її співробітники, серед яких колишні учасники АТО, а також люди з досвідом волонтерства.

Головне правило «Фундації Течія» — закупівля великими партіями напряму у виробників і передача напряму захисникам на передову. Таким чином можна максимально ефективно використати кожну гривню. Про потреби фронту українська команда знає не з чуток, адже співпрацює з Генштабом ЗСУ. «Ми намагаємося давати все необхідне саме на передову, бо доставляти туди вантажі набагато складніше, ніж, наприклад, до ТрО», — каже Олег Крот

Від перших днів війни «Фундація Течія» постачає до війська бронепластини та бронежилети 3-го і 4-го класу захисту, балістичні шоломи, тактичний одяг, біноклі, генератори, захищені ноутбуки, засоби радіозв’язку, розгрузки. Днями холдинг повідомив, що передав захисникам України шість БПЛА SKIF виробництва компанії Culver Aviation, що входить у TECHIIA.

«Фундація Течія» вже надала гуманітарної допомоги захисникам України на 231 млн грн

Дбають також про переселенців. 400 тис. грн «Фундація Течія» передала на забезпечення гарячими обідами поліції, рятувальників, тероборони, пацієнтів лікарень Києва, а також переселенців з Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Кошти перерахували кейтеринговій компанії Food Imperial, яка готує смачні та поживні обіди і доставляє їх тим, хто цього потребує.

Холдинг передав захисникам України шість БПЛА SKIF виробництва компанії Culver Aviation, що входить у TECHIIA.

Громадська організація «Фундація Течія» станом на 23 березня закупила і почала передавати гуманітарної допомоги на 231 млн грн. «Щоб розширювати можливості, ми підписали Меморандум про до надання допомоги захисникам країни із асоціацією IT Ukraine та започаткували партнерство із IT Dnipro Community. Усе це стало сигналом співробітництва від технологічного кластера України», — наголошує Олег Крот.

Маск та Еммеріх — за Україну

Друга, лос-анджелеська команда волонтерів TECHIIA шукає донорів за кордоном. Топи холдингу розповідають американським бізнесменам про боротьбу та потреби України й об’єднують зусилля для програми підтримки.

«Фундація Течія» також долучилася до всесвітнього руху #StandwithUkraine, мета якого — залучити до підтримки України відомих людей. Платформою для публічних людей зі світу бізнесу, політики та розваг стала кіберспортивна арена WePlay Arena L. A. в Каліфорнії, США.

«Наша арена отримала жовто-блакитний колір — так ми об'єднуємо підтримку людей, які готові разом з Україною боронити свободу та захищати світ від російської агресії», — розповідає Ольга Булигіна-Лазебникова, Charity Networking Officer ГО «Фундація Течія», яка є ідейним натхненником проекту.

Героями перших відео на підтримку України стали Мей Маск та американський кінорежисер Роланд Еммеріх. «Хай там як, а українці переможуть. Я в цьому впевнений. Бо вони борються за свою країну, за свободу, за демократію», — заявив режисер у своєму відеозверненні.

Роланд, творець масштабних стрічок «День незалежності», «Післязавтра» та «2012», уже сказав, що хоче створити картину про українську звитягу. Проєкт відомого кінематографіста зробить свій внесок у відновлення нашої країни після війни, впевнена Ольга Булигіна-Лазебникова.

Нова географія

Після вторгнення російських військ в Україну одна з компаній холдингу — Culver Aviation — перенесла виробництво та офіс розробки з Києва на захід країни. На новій локації компанія продовжує розробляти безпілотники та програмне забезпечення для повітряного моніторингу.

90% пілотів компанії Culver Aviation з розроблення БПЛА холдингу TECHIIA пішли до лав ЗСУ, тероборони та інших силових структур

Нині третина колективу працює на виробництві, решта захищає країну від агресора. Більшість пілотів компанії пішли до лав ЗСУ, тероборони та до інших силових структур. Підприємство продовжує розширювати команду на заході країни, наймаючи співробітників серед місцевих жителів і переселенців. Відкрили курси операторів дронів, щоб переселенці могли отримати затребувану професію.

Географія міжнародних бізнесів теж зазнала змін. Кіберспортивний бізнес WePlay Esports пішов з Росії та Білорусі. Зараз він зосереджується на західних ринках, зокрема на американському.

Розробка компанії ENESTECH Software, хмарна платформа SENET, яка допомагає керувати кіберклубами у понад 60 країнах, теж покинула ринок агресора та його партнерів. Відтепер платформа буде більше фокусуватися на ринках В’єтнаму та США.

У травні холдинг TECHIIA планує оновити стратегію розвитку, але у фокусі залишаться технологічні бізнеси

Вторгнення РФ змінило плани продуктової IT-компанії JMIND. Саме 24 лютого вона мала провести презентацію та запустити продажі нового відеостримінгового продукту Infinite. Відклавши на кілька тижнів основні справи, компанія розробила некомерційний застосунок Blend Social, щоб підтримати постраждалих від війни. «Завдяки Blend Social ми єднаємо тих, хто опинився у біді, і тих, хто прагне допомогти», — пояснює Олена Шостак, CEO JMIND.

Разом із соціальними і гуманітарними проектами керівникам компанії вдається розвивати і бізнес. «Маємо працювати та заробляти, адже необхідно підтримувати економіку України грошима, давати ресурси співробітникам. Соціальних проєктів для цього замало», — пояснюють у TECHIIA.

Засновники TECHIIA вивчили багато уроків ще з 2014 року, тому холдинг зустрів війну підготовленим: з резервами, партнерськими зв’язками та диверсифікаціэю. Бізнес-напрямів у компанії чимало, і жоден з них не був зацикленим на російському ринку.

Війна стала каталізатором для подальшого переформатування. Нині в компанії оновлюють стратегію розвитку, яку планують затвердити на початку літа. TECHIIA дотримується тактики збереження українських талантів. Для цього запровадили мораторій на звільнення персоналу, співробітникам виплачують зарплати, за потреби — авансом за 2-3 місяці.

Війна пришвидшила пошуки нових ринків і переформатування міжнародних технологічних бізнесів холдингу TECHIIA

Проте фокус бізнесів холдингу залишається незмінним. Пріоритет TECHIIA, як і раніше — технологічні проєкти. «Географія бізнесу розшириться, фактично ринком холдингу стає увесь світ», — впевнений Олег Крот.

Перспективним напрямом TECHIIA може стати також будівництво сучасної нерухомості. Як кажуть у холдингу, це буде не тільки бізнесом, але й інструментом післявоєнної відбудови нової України.