Семейные связи: как украинский гигант телекома объединяет украинцев во время войны

Поддержка обороноспособности Украины и гуманитарные проекты стали приоритетами в работе ведущего оператора мобильной связи компании «Киевстар». Но основная цель компании, обслуживающей около 26 млн человек, неизменна — стабильная работа сети, помогающая украинцам оставаться на связи.

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Подготовка к войне

Сохранить все свои телекоммуникационные функции даже во время войны помогла тщательная подготовка. По словам технического директора Владимира Лутченко, с осени 2021 года команда «Киевстар» в рамках регулярного антикризисного комитета разработала планы обеспечения надежности функционирования основных технологических систем и начала их внедрять.

Второй этап подготовки — физическое перемещение критически важного оборудования из центральных и восточных регионов Украины на ее западные территории. Для столь масштабного переезда специалисты разработали подробную карту мероприятий для каждого подразделения компании. Это сделали, как подчеркивает Лутченко, чтобы минимизировать риски для персонала, гарантировать стабильную работу сети и улучшить бизнес-процессы в новых условиях. Все это должно было поддержать абонентов, общество и государство в целом.

«Когда Россия вторглась в Украину, каждый сотрудник компании знал, что должен делать и как будет работать, — объясняет технический директор «Киевстар». — Именно благодаря профессиональному планированию и организации работы по уменьшению рисков телекоммуникационной сети 95% базовых станций компании продолжают работать и предоставляют связь абонентов с их родными и близкими».

Тысячи решений для миллионов

Первым вызовом для киевстаровцев был резкий рост количества повреждений в результате военных действий. С начала войны инженеры компании ликвидировали более 48 тыс. аварий физической и цифровой инфраструктуры сети. Специалисты заменили около 25 тыс. м оптоволокна и возобновили работу 2,5 тыс. базовых станций. «Скорость устранения аварий — это скорость, с которой у людей восстанавливается связь с близкими и доступ к информации. Иногда это даже важнее доступа к продуктам или базовым бытовым потребностям, — говорит Владимир Лутченко. — Поэтому сотрудники компании работают без выходных, в усиленном режиме и оперативно восстанавливают связь».

За два месяца войны киевстаровцы ликвидировали 48 тыс. аварий сети, заменили 25 тыс. м оптоволокна, возобновили работу 2,5 тыс. базовых станций, запустили 76 новых станций сети 4G и предоставили на 397 млн ​​грн бесплатных услуг абонентам

Многие инженеры «Киевстар» остаются в городах, где ведутся боевые действия. Они восстанавливают там поврежденные базовые станции, восстанавливая для местного населения связь. Так, четыре сотрудника компании не покинули Мариуполь даже после массированных обстрелов и несколько недель поддерживали работу базовой станции, остававшейся единственным каналом связи для горожан. В Чернигове, который больше месяца был обесточен и который ежедневно бомбили с воздуха, инженеры «Киевстар» обеспечивали одновременную работу 14 базовых станций. В течение всего времени героического сопротивления города оборудование телеком-сети работало круглосуточно на генераторах. Благодаря этому Чернигов оставался на связи. По просьбе военной администрации города сотрудники компании провели линии связи к важным оборонительным объектам. Много таких историй в Харькове, Сумах, Ахтырке и других городах, где телеком-инженерам часто приходилось работать в условиях непрерывных обстрелов под прикрытием бойцов ВСУ.

Сейчас в деоккупированных населенных пунктах Киевской, Сумской и Черниговской областях активно проводят восстановительные работы. Местные базовые станции повреждены, некоторые приходится восстанавливать с нуля. Над этим работают десятки «полевых» команд киевстаровцев.

Несмотря на войну, «Киевстар» продолжает расширять и укреплять сеть. Для этого, в частности, увеличивает его емкость на пограничных переходах. Это делается для того, чтобы обеспечивать потребности стремительно растущего местного трафика. Компания добавила уже 16 новых базовых станций в местах пересечения границы с европейскими странами и продолжает наращивать емкость в секторах сети на западе страны.

В компании отмечают, что доступ к качественным и стабильным телекоммуникационным услугам в условиях войны стал таким же важным, как вода, еда и убежище. Поэтому в «Киевстар» заботятся о том, чтобы люди всегда были на связи, где бы они ни оказались. В частности, компания подключила к бесплатному Wi-Fi более 800 бомбоубежищ в разных городах страны, больше всего в Запорожье, Житомире, Львове и Киеве. Для абонентов, которые ищут пристанище за пределами Украины, компания предоставляет специальные условия пользования роумингом. В девяти странах Европы абоненты могут воспользоваться услугами роуминга по своим «домашним» тарифным планам. За два месяца войны компания предоставила безсплатных услуг для абонентов в Украине и за ее пределами на 397 млн грн.

Поддержка обороноспособности и реализация гуманитарных проектов стали приоритетами деятельности «Киевстар». Однако главной целью компании остается обеспечение стабильной связью 26 млн абонентов

Недавно оператор запустил услугу «Снова в сети» для получения SMS о появлении в сети людей, с которыми потерялась связь. Также вместе с другими мобильными операторами страны «Киевстар» запустил национальный роуминг в Украине, и теперь почти 360 тыс. абонентов других операторов регистрируются ежедневно в сети «Киевстар».

Оборонная и гуманитарная помощь

Компания принимает участие в программе экономического патриотизма, которую анонсировал президент Владимир Зеленский еще в начале войны. «Киевстар» досрочно перечислил в государственный бюджет 1,4 млрд грн налоговых платежей. Компания наладила сотрудничество с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям для информирования населения об экстренных ситуациях. В частности, через SMS-каналы компании ГСЧС уже разослала 180 млн важных сообщений.

«Киевстар» продолжает сотрудничать с благотворительными фондами «Вернись живым», «Твоя опора», Let's help и «Каритас». В общей сложности компания уже перечислила 30 млн грн на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. По коротким номерам и используя сервис «Смарт-Деньги» абоненты «Киевстар» перечислили на благотворительность почти 2,5 млн грн.

Каждый бизнес, работающий в Украине, — это удар по врагу и приближение к победе. Поэтому компания многое делает для сохранения рабочих мест и поддержки сотрудников. В частности, заранее были подготовлены места для временного пребывания персонала на западе страны. За время войны 211 семей сотрудников компании (более 600 человек) воспользовались офисами компании для временного проживания. Кроме того, работодатель предоставляет сотрудникам деньги на релокацию, частично оплачивает аренду жилья в других городах, оказывает материальную помощь в сложных ситуациях.

Многие сотрудники «Киевстара» защищают родную страну. 102 работника служат в Вооруженных Силах в горячих точках, еще 180 — в территориальной обороне. Компания гордится мужественными защитниками.

Развитие сети

«Киевстар» уже 25 лет инвестирует в развитие Украины, поэтому даже в условиях войны продолжает развивать мобильную сеть. Через два месяца боевых действий компании удалось запустить 80 новых базовых станций 4G. Специалисты департамента развития фиксированной связи увеличили емкость сети в Киеве, Днепре и Львове, что позволяет клиентам передавать данные со скоростью до 1 Гб/с.

«Киевстар» обеспечивает надежной связью миллионы людей, поддерживает обороноспособность страны миллиардными налогами, оперативно восстанавливает повреждения сети, оказывает широкомасштабную гуманитарную помощь и продолжает развивать телекоммуникации

«Связь (как мобильная, так и фиксированная) необходима, чтобы информировать население и коммуницировать с ним, — говорит технический директор «Киевстар». — Жизненно важными являются уведомления о воздушной тревоге, сроках и маршрутах эвакуации, гуманитарной поддержке».

Поэтому своей главной ответственностью в компании считают обеспечение доступности услуг связи и поддержку государства в борьбе против агрессора. Потом лидер телекоммуникационного рынка планирует активно участвовать в восстановлении мирной жизни. «Это станет нашей важной задачей после победы, в которую мы все верим», — резюмирует Лутченко.



