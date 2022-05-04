Родинні зв’язки: як український гігант телекому з’єднує українців під час війни

Підтримка обороноздатності України та гуманітарні проєкти стали пріоритетами у роботі провідного українського оператора мобільного зв’язку компанії «Київстар». Проте головна мета компанії, яка обслуговує приблизно 26 млн людей, незмінна — стабільна робота мережі, яка допомагає українцям залишатися на зв’язку.

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Підготовка до війни

Зберегти усі свої телекомунікаційні функції навіть під час війни компанії допомогла ретельна підготовка. За словами технічного директора Володимира Лутченка, від осені 2021 року команда «Київстар» у межах регулярного антикризового комітету розробила плани забезпечення надійності функціонування основних технологічних систем та почала їх впроваджувати.

Другий етап підготовки — фізичне переміщення критично важливого обладнання з центральних і східних регіонів України на її західні терени. Для такого масштабного переїзду фахівці розробили докладну мапу заходів для кожного підрозділу компанії. Це зробили, як наголошує Лутченко, щоб мінімізувати ризики для персоналу, гарантувати стабільну роботу мережі та покращити бізнес-процеси за нових умов. Усе це мало підтримати абонентів, суспільство і державу загалом.

«Коли Росія напала на Україну, кожен співробітник компанії знав, що має робити і як буде працювати, — пояснює технічний директор «Київстар». — Саме завдяки професійному плануванню та організації роботи зі зменшення ризиків для телекомунікаційної мережі 95% базових станцій компанії продовжують працювати і надають зв’язок абонентів з їхніми рідними та близькими».

Тисячі рішень заради мільйонів

Першим викликом для київстарівців було різке зростання кількості пошкоджень внаслідок воєнних дій. Від початку війни інженери компанії ліквідували понад 48 тис. аварій фізичної та цифрової інфраструктури мережі. Спеціалісти замінили майже 25 тис. м оптоволокна та відновили роботу 2,5 тис. базових станцій. «Швидкість усунення аварій — це швидкість, з якою у людей відновлюється зв’язок із близькими та доступ до інформації. Інколи це навіть важливіше за доступ до їжі чи базових побутових потреб, — говорить Володимир Лутченко. — Саме тому співробітники компанії працюють без вихідних, у посиленому режимі та оперативно відновлюють зв’язок».

За два місяці війни київстарівці ліквідували 48 тис. аварій мережі, замінили 25 тис. м оптоволокна, відновили роботу 2,5 тис. базових станцій, запустили 76 нових станцій мережі 4G та надали на 397 млн грн безоплатних послуг абонентам

Багато інженерів «Київстару» залишаються у містах, де тривають бойові дії. Вони відновлюють там пошкоджені базові станції, забезпечуючи місцеве населення зв’язком. Так, чотири співробітники компанії не покинули Маріуполь навіть після масованих обстрілів і кілька тижнів підтримували роботу базової станції, яка залишалася єдиним каналом зв’язку для містян. У Чернігові, який понад місяць був знеструмленим і щодня потерпав від авіаударів, інженери «Київстар» забезпечували одночасну роботу 14 базових станцій. Протягом усього часу героїчного опору міста обладнання телекоммережі працювало цілодобово на генераторах. Завдяки цьому Чернігів залишався на зв’язку. На прохання військової адміністрації міста співробітники компанії побудували лінії зв’язку до об’єктів, важливих для оборони. Багато таких історій у Харкові, Сумах, Охтирці та інших містах, де телекомінженерам часто доводилось працювати в умовах безперервних обстрілів під прикриттям бійців ЗСУ.

Нині у деокупованих населених пунктах на Київщині, Сумщині та Чернігівщині активно проводять відновлювальні роботи. Місцеві базові станції пошкоджені, деякі доводиться відбудовувати з нуля. Над цим працюють десятки «польових» команд київстарівців.

Попри війну «Київстар» продовжує розширювати та укріплювати мережу. Для цього, зокрема, збільшує її ємність на прикордонних переходах. Це роблять для того, щоб забезпечувати потреби місцевого трафіку, який стрімко зростає. Компанія додала вже 16 нових базових станцій у місцях перетину кордонів з європейськими країнами, а також продовжує нарощувати ємність у секторах мережі на заході країни.

У компанії наголошують, що доступ до якісних і стабільних телекомунікаційних послуг в умовах війни став таким же важливим, як вода, їжа та прихисток. Тому у «Київстар» піклуються, щоб люди мали зв’язок, де б вони не опинилися. Зокрема, компанія підключила до безкоштовного Wi-Fi понад 800 бомбосховищ у різних містах країни, найбільше у Запоріжжі, Житомирі, Львові та Києві. Для абонентів, які шукають прихисток за межами України, компанія надає спеціальні умови користування роумінгом. У дев’ятьох країнах Європи абоненти можуть користуватисz послугами роумінгу за своїми «домашніми» тарифними планами. За два місяці війни безоплатних послуг для абонентів в Україні та за її межами компанія надала на 397 млн грн.

Підтримка обороноздатності України та реалізація гуманітарних проєктів стали пріоритетами діяльності «Київстар». Проте головною метою компанії залишається забезпечення стабільного зв’язку для 26 млн абонентів

Нещодавно оператор запустив послугу «Знову в мережі» для отримання SMS про появу в мережі людей, з якими втратився зв’зок. Також разом з іншими мобільними операторами країни «Київстар» запустив національний роумінг в Україні, і тепер майже 360 тис. абонентів інших операторів реєструються щодня у мережі «Київстар».

Оборонна і гуманітарна допомога

Компанія бере участь у програмі економічного патріотизму, яку анонсував президент Володимир Зеленський ще на початку війни. «Київстар» достроково перерахував до державного бюджету 1,4 млрд грн податкових платежів. Компанія налагодила співпрацю з Державною службою з надзвичайних ситуацій для інформування населення про екстрені ситуації. Зокрема, через SMS-канали компанії ДСНС вже розіслала 180 млн важливих повідомлень.

«Київстар» продовжує співпрацювати з благодійними фондами «Повернись живим», «Твоя опора», Let’s help та «Карітас». Загалом компанія вже перерахувала 30 млн грн на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалим від війни. За короткими номерами та використовуючи сервіс «Смарт-Гроші» абоненти «Київстар» перерахували на благодійність майже 2,5 млн грн.

Кожен бізнес, що працює в Україні, — це удар по ворогу і наближення до перемоги. Тому компанія багато робить для збереження робочих місць та підтримки співробітників. Зокрема, були завчасно підготовлені місця для тимчасового перебування персоналу на заході країни. За час війни 211 сімей співробітників компанії (понад 600 людей) скористалися тимчасовим прихистком в офісах компанії. Крім того, роботодавець надає працівникам кошти на релокацію, частково сплачує оренду житла в інших містах, надає матеріальну допомогу за складних ситуацій.

Багато співробітників «Київстар» боронять рідну країну. 102 працівники служать у Збройних Силах у гарячих точках, ще 180 — у територіальній обороні. Компанія пишається мужніми захисниками.

Розвиток мережі

«Київстар» уже 25 років інвестує у розбудову України, тому навіть в умовах війни продовжує розвивати мобільну мережу. За два місяці бойових дій компанії вдалося запустити 80 нових базових станцій 4G. Спеціалісти департаменту розвитку фіксованого зв’язку збільшили ємність мережі у Києві, Дніпрі та Львові, що дозволяє клієнтам передавати дані зі швидкістю до 1 Гб/с.

«Київстар» забезпечує надійним зв’язком мільйони людей, підтримує обороноздатність країни мільярдними податками, оперативно відновлює пошкодження мережі, надає широкомасштабну гуманітарну допомогу і продовжує розвивати телекомунікації

«Зв’язок (як мобільний, так і фіксований) дуже важливий, щоб інформувати населення та комунікувати з ним, — каже технічний директор «Київстар». — Життєво важливими є сповіщення про повітряні тривоги, терміни та маршрути евакуації, гуманітарну підтримку».

Саме тому своєю головною відповідальністю у компанії вважають забезпечення доступності послуг зв’язку та підтримку держави у боротьбі проти агресора. Затим лідер телекомунікаційного ринку планує узяти активну участь у відбудові мирного життя. «Це стане нашим важливим завданням після перемоги, у яку ми всі віримо», — резюмує Лутченко.