Міграція в “хмару”: чому у воєнний час хмарні технології допоможуть убезпечити бізнес

Delo.ua поговорило з фахівцем з хмарних сервісів компанії "IT-Інтегратор" Олександром Щербаком про переваги використання хмарних технологій, а також причини підвищеного інтересу до міграції в "хмару" у воєнний час.

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Будь-який бізнес у процесі масштабування ставить питання, пов'язані зі збільшенням потреб у продуктивності. А також визначає, як безпечно зберігати велику кількість даних компанії, яких з кожним днем стає дедалі більше. Сьогодні постійно докуповувати, збільшувати парк IT-обладнання не завжди доцільно через різні фактори. Прикладами можуть бути вимоги до швидкого впровадження нових сервісів, масштабування відповідно до ринкових вимог, а також забезпечення безперебійної роботи бізнесу.

Організація резервних майданчиків для зберігання даних, резервного копіювання та кібербезпеки стали основними викликами для бізнесу після вторгнення РФ на територію України. Але вирішення цих питань вимагає як обчислювальних ресурсів, так і часу на організацію процесів такої схеми роботи. Як результат, ми бачимо сьогодні експоненційне зростання використання хмарних сервісів наших клієнтів. Як один із останніх прикладів - міграція в хмару понад 270 сервісів Приват Банку, а також понад 4 петабайти клієнтських даних.

Де і як бізнесу зберегти працездатність

Останні 5 років бізнес активно використовує технології для оптимізації та забезпечення стабільності бізнес-процесів, зберігання даних та інших завдань. Найпоширеніші способи перенесення навантажень – це локальні ЦОД (центр обробки даних) та хмарні технології.

ЦОД - це локальні серверні (дата центри), де "крутяться" дані клієнтів (бізнесу). Якщо раніше компанії купували необхідне обладнання в серверні, щоб розміщувати свою ІТ-інфраструктуру, то зараз ми вже спостерігаємо інший підхід, тому що по всьому світу і в Україні є комерційні ЦОДи, які пропонують різні можливості розміщення, а також обслуговують запити бізнесу по ряду інших завдань.

Через масштабні бойові дії в Україні робота дата центрів під загрозою, оскільки територія країни знаходиться під постійними обстрілами армією РФ, тому навіть власники серверних не можуть дати гарантії, що дата центрів не постраждають.

З цієї причини бізнес, особливо великий, розпочав активну міграцію даних у “хмару”. "Хмара" - це насамперед можливість розгорнути свою ізольовану (безпечну) ІТ-інфраструктуру на базі вибраного хмарного провайдера. При міграції даних у “хмару” клієнт має можливість зберегти бізнес-процеси та дані та продовжити роботу навіть у воєнний час. Формально зараз перехід в “хмару” знижує залежність від наземних ЦОД в Україні, які можуть бути зруйновані в ході обстрілів армією РФ.

Зараз послуга міграції в “хмару” або допомогу в розгортанні з бекапів, а також побудова резервного альтернативного майданчика на базі хмарної інфраструктури стає більш актуальною в нашій країні та в регіонах бойових дій, адже бізнес, який працював із наземними майданчиками, не маючи хмарної альтернативи початку повномасштабної війни, зупинився.

"Хмара" дає можливість швидко відновити робочі бізнес-процеси, а після закінчення війни компанія, за бажанням, може відновити свою інфраструктуру в наземних ЦОДах або продовжити роботу з хмарними сервісами. Олександр Щербак Фахівець із хмарних сервісів “IT-Інтегратор”

"Хмара" не панацея, але має низку переваг

Переважно великий бізнес працює у “хмарі”, оскільки у процесі розвитку та масштабування компанія та її потреби у продуктивності збільшуються у кілька разів. В основному хмарні технології використовує рітейл, IT-бізнес, девелопери, фінтех і т.д.

“На прикладі нашої компанії, ми помітили, що кількість звернень із запитами щодо хмарних сервісів зросла порівняно з довоєнними показниками – їх побільшало. Бізнес розуміє, що в умовах воєнного часу дуже важливо убезпечити дані компанії та забезпечити подальшу роботу всього підприємства”, - зазначає Олександр Щербак.

При роботі з хмарною інфраструктурою бізнес отримує низку можливостей, а саме:

Завдяки можливості рішень для створення бекапів (резервних копій) зберегти свої дані від втрати. Захистити бізнес-сервіси “вже сьогодні” від численних кібератак, яких побільшало за останні роки, особливо з настанням повномасштабної війни в Україні.

Організувати віддалену роботу працівників.

При правильному підході до ІТ – оптимізувати бізнес-процеси та бюджет компанії.

Для чого потрібний компетентний IT-партнер

Робота з хмарними сервісами це новий досвід для багатьох клієнтів.

Як ліцензувати програмне навчання у хмарі, яка ширина каналу, як управляти гібридною хмарою, як побудувати план аварійного відновлення – все це лише частина популярних питань, які ми отримуємо від наших клієнтів. Для оперативної міграції даних в "хмару" потрібен досвід та вибір оптимального підходу. Олександр Щербак Фахівець із хмарних сервісів “IT-Інтегратор”

Важливо знайти досвідченого ІТ-партнера, який не лише закриє завдання з міграції даних у хмару, а й надасть рекомендації щодо оптимального вибору хмарного провайдера, суміжних рішень щодо забезпечення кібербезпеки. Крім цього, ІТ-партнер може надати рекомендації з урахуванням спеціальних пропозицій від виробників, про які не завжди може бути відомо бізнесу.

Наприклад, "IT-Інтегратор" агрегував усі спеціальні умови, які надають виробники на період військової агресії для українських компаній та надає цю інформацію всім клієнтам компанії.

Таких продуктів є досить велика кількість у сферах організації комунікацій, кібербезпеки, а також хмарних сервісів. Щербак зазначив, що для своїх замовників компанія пропонує комплексне рішення з урахуванням "промо" пропозицій від виробників, для того щоб кінцеве рішення було найбільш оптимальне як з точки зору функціоналу, так і ціни.

"Послуги провайдерів та консалтингу коштують грошей, але ця співпраця мінімізує ризики та грошові витрати, тому що бізнесу доведеться лише щомісяця платити абонплату за сервіс", - підсумував Олександр Щербак.